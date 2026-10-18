Yalım’ın lüks filosu alıcı bulamadı

UŞAK'TA yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şirketleriyle bağlantılı araçların satışında beklenen sonuç alınamadı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) satışa çıkardığı araçlar için 5 Ekim'de yapılması planlanan ihalenin ardından gözler yeni satış takvimine çevrildi. Aralarında milyonluk otomobillerin, sevgilisinin kullandığı öne sürülen Mini Cooper'ın ve 3 milyon 485 bin lira muhammen bedelli lüks karavanın da bulunduğu araçların akıbeti merak konusu oldu. TMSF'nin son satış takviminde 17 araç yer aldı. Toplam 12 milyon 508 bin 600 lira muhammen bedel belirlenen listede Iveco marka 35C16 tipi lüks karavan için 3 milyon 485 bin lira değer biçildi. Listede ayrıca kamyonlar, akaryakıt tankeri, yarı römorklar ve motosikletler de bulunuyor. TMSF'nin yeni ihale tarihini açıklaması halinde, alıcı bulamayan araçlar yeniden satışa sunulabilecek.