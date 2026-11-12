UŞAK’TA SU KESİNTİSİ! O mahalleler dikkat! 6 saat sular yok

Uşak Belediyesi, içme suyu hattı döşeme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek adaptasyon işlemi nedeniyle su kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 12 Kasım Perşembe günü saat 09.00 ile 15.00 arasında Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bölme Mahallesi Anıt Caddesi üzerinde bulunan 225 milimetre çapındaki PE100 içme suyu hattında adaptasyon çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışmalar nedeniyle belirtilen saatler arasında Bölme Mevkii, Karakuyu ve Kurşunluk mahallelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Uşak Belediyesi, vatandaşlardan kesinti süresince gerekli tedbirleri almalarını istedi.