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UŞAK'TA SU KESİNTİSİ! O mahalleler dikkat! 6 saat sular yok

Uşak Belediyesi, içme suyu hattında yapılacak adaptasyon çalışması nedeniyle 3 mahallede 6 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İHA

Giriş Tarihi:

UŞAK’TA SU KESİNTİSİ! O mahalleler dikkat! 6 saat sular yok

Uşak Belediyesi, içme suyu hattı döşeme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek adaptasyon işlemi nedeniyle su kesintisi uygulanacağını açıkladı.

UŞAK’TA SU KESİNTİSİ! O mahalleler dikkat! 6 saat sular yok

Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 12 Kasım Perşembe günü saat 09.00 ile 15.00 arasında Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bölme Mahallesi Anıt Caddesi üzerinde bulunan 225 milimetre çapındaki PE100 içme suyu hattında adaptasyon çalışması gerçekleştirilecek.

UŞAK’TA SU KESİNTİSİ! O mahalleler dikkat! 6 saat sular yok

Çalışmalar nedeniyle belirtilen saatler arasında Bölme Mevkii, Karakuyu ve Kurşunluk mahallelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Uşak Belediyesi, vatandaşlardan kesinti süresince gerekli tedbirleri almalarını istedi.

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