ESHOT’un çevreci ulaşım projeleri dünyaya tanıtıldı! İzmir’in çevreci ulaşım hamlesi uluslararası arenada gündem oldu!





ELEKTRİKLİ OTOBÜS FİLOSU HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin ilk elektrikli otobüs filosunu hizmete alan ve filosunu aktif olarak işletmeye devam eden ESHOT, bugüne kadar elektrikli otobüslerle yaklaşık 16 milyon yolcu taşıdı. Bu süreçte 2 milyon 875 bin litre fosil yakıt tüketimi ve 7 bin 705 ton karbon salımı önlendi. Gediz tesislerindeki güneş enerjisi santrallerinde üretilen elektrik ise elektrikli otobüs filosunun enerji tüketimini yüzde 33 oranında aştı.