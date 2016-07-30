DAMİROV DA İSTİFA ETTİ

PETKİM Genel Müdürü Sadettin Korkut'un, FETÖ operasyonu kapsamında istifasının ardından dün de PETKİM Satın Alma Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Natig Damirov'un istifa ettiği açıklandı.

Daha önce kayyum atanan ve FETÖ ile ilişkileri nedeniyle sahipleri tutuklanan Gaziantepli Naksan Holding'in Genel Müdürlüğü'nü yapan Sadettin Korkut, 2012 yılında PETKİM Genel Müdürlüğü'ne getirildi.

6 ay önce bizzat Türk hükümetinin istihbaratı sonucunda SOCAR Türkiye 1'inci Başkanı olan Samir Kerimli, FETÖ'yle ilişkisi nedeniyle görevden alındı. Grubun 5 milyar dolarlık Socar&Star Rafineri projesi devam ederken, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nın etkisini giderek artırdığı da zaman zaman gündeme gelen konular arasında yer aldı. 24 Nisan 2016'da cemaatten olmadığı için etkisizleştirildiği öne sürülen SOCAR Türkiye Ceo'su Kenan Yavuz, görevini bırakıp sadece yönetim kurulu üyeliğiyle devam etti.

SOCAR PETKİM Genel Müdürü Sadettin Korkut ise geçtiğimiz çarşamba günü saat 18.30'da istifa ettiğini açıkladı. Saat 20.00'de ise FETÖ/PDY operasyonu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

PETKİM'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda dün yayımlanan duyurusunda ise PETKİM Satın Alma Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Natig Damirov'un istifa ettiği açıklandı.

SOCAR'da ayrıca hükümet yanlısı olduğu bilinen 27 işçinin sözleşmelerinin feshedildiği gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Sadettin Korkut'un evindeki aramada el konulan belgelerin incelemesinin sürdüğü ve henüz ifadesine başvurulmadığı öğrenildi.