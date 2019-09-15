Anneye 6.848 lira

Anneler doğum yaptıklarında 112 günlük ücret, süt parası ve doğum yardımı alıyor. 1 çocuklu asgari ücretli bir anneye ödenen para 6 bin 848 lirayı buluyor. Maaş ve çocuk sayısı arttıkça ödeme de artıyor. Ödemelerin bazıları çalışma şartı olmadan da veriliyor

SİZ SORUN FARUK ERDEM CEVAPLASIN - faruk.erdem@yeniasir.com.tr Annelerin çalışma hayatında daha fazla yer almalarını sağlamak, hem çocuk hem de kariyer yapmalarının önünü açmak için birçok düzenleme hayatımıza girdi. Özellikle izinler ve yapılan ödemeler kadınlar için anne olduktan sonra da iş hayatında daha rahat kalmayı kolaylaştırıyor. Çalışsın çalışmasın annelere devlet değişik adlarda ödemelerde bulunuyor.