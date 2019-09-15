  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Anneye 6.848 lira

Anneye 6.848 lira

Anneye 6.848 lira
Giriş Tarihi: 15.9.2019

yaptıklarında 112 günlük ücret, ve yardımı alıyor. 1 çocuklu asgari ücretli bir anneye ödenen para 6 bin 848 lirayı buluyor. ve çocuk sayısı arttıkça ödeme de artıyor. Ödemelerin bazıları çalışma şartı olmadan da veriliyor

SİZ SORUN FARUK ERDEM CEVAPLASIN - faruk.erdem@yeniasir.com.tr

Annelerin çalışma hayatında daha fazla yer almalarını sağlamak, hem çocuk hem de kariyer yapmalarının önünü açmak için birçok düzenleme hayatımıza girdi. Özellikle izinler ve yapılan ödemeler kadınlar için olduktan sonra da iş hayatında daha rahat kalmayı kolaylaştırıyor. Çalışsın çalışmasın annelere devlet değişik adlarda ödemelerde bulunuyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Anneye 6.848 lira haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN