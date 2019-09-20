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‘Ahilik geleneğini yaşatıyoruz’

‘Ahilik geleneğini yaşatıyoruz’
Giriş Tarihi: 20.9.2019

, Şubesi tarafından düzenlenen hasbihal toplantısına katılarak iş insanları ile bir araya geldi.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, MÜSİAD İzmir Şubesi tarafından düzenlenen hasbihal toplantısına katılarak iş insanları ile bir araya geldi. Toplantının açılışında dernek olarak ahilik geleneğini yaşattıklarını belirten MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, "İş dünyasının dinamiklerini çok iyi bilen İzmir Milletvekilimiz Sayın Necip Nasır ile koordineli bir şekilde çalışmaya ve sık sık bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi. Beklentileri yakından bildiğini dile getiren Nasır ise iş insanlarının sorunlarının çözümü noktasında bir köprü vazifesi göreceğini dile getirdi.

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