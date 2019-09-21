Çandarlı Otoyolu bitiyor

İzmir'in kuzey aksında, trafik sorununu önemli ölçüde çözecek olan 96 kilometrelik Menemen- Aliağa-Çandarlı Otoyolu, bu yıl sonu tamamlanacak. AK Parti'nin İzmir için açıkladığı "35 İzmir 35 Proje" vaatleri arasında yer alan ve Yap İşlet Devret modeliyle ihale edilen projenin tamamlanmasıyla İzmir Çevre Yolu'nda Ege Üniversitesi Hastanesi kavşağından Çandarlı çıkışına kadar olan mesafe, yaklaşık 40 dakikada geçilebilecek.

İzmir'in kuzey aksında, trafik sorununu önemli ölçüde çözecek olan 96 kilometrelik Menemen- Aliağa-Çandarlı Otoyolu, bu yıl sonu tamamlanacak. İzmir'de Petkim, Tüpraş, demir çelik fabrikaları, limanlar ve organize sanayi bölgelerinin bulunduğu Aliağa güzergahı ile Foça ve Dikili'deki turizm merkezlerinin hızlı ulaşım ihtiyacının karşılanması amacıyla, 15 Şubat 2017'de ihalesi yapılan Koyundere- Menemen-AliağaÇandarlı Otoyolu Projesi, yüzde 90 oranında tamamlandı. AK Parti'nin İzmir için açıkladığı "35 İzmir 35 Proje" vaatleri arasında yer alan ve Yap İşlet Devret modeliyle ihale edilen projenin tamamlanmasıyla İzmir Çevre Yolu'nda Ege Üniversitesi Hastanesi kavşağından Çandarlı çıkışına kadar olan mesafe, yaklaşık 40 dakikada geçilebilecek.



TRAFİK RAHATLAYACAK



Güzergahın Koyundere Kavşağı ile Çandarlı çıkışı arasındaki bölümü ise 25 dakikada kat edilebilecek. Otoyolun, yapımı planlanan Kuzey Ege Limanı'nın da trafik yükünü önemli ölçüde karşılaması bekleniyor. Öte yandan otoyol güzergahındaki Yanıkköy mevkisinde bulunan Neonteikhos Antik Kenti'ne giden kral yolu ve toplam 432 antik mezarın kurtarılması için kurtarma kazısı yapıldı. Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle antik yol ve mezarların yerlerinde sergilenmesi için çelik köprü projelendirildi.