Bakkala devlet koruması geliyor

2.5 milyon esnafa yönelik destekler artırılırken, Anadolu’nun her köşesinde milyonlarca kişinin ekmek kapısı olan bakkallar büyük ve zincir mağazalara karşı korumaya alınacak

Hükümet, 2.5 milyon esnafa yönelik desteklerini artırırken, Anadolu'nun her köşesinde milyonlarca kişinin ekmek kapısı olan bakkalları büyük ve zincir mağazalara karşı korumaya alıyor. Ekim ayından itibaren 24 ilde 24 kooperatif kuruluşuyla önemli bir projeye imza atılacak. Sosyal kooperatif treninin ardından bu kez kooperatif otobüsleri il il gezerek kooperatif kuruluşlarına destek verecek. Esnaflara yönelik tedarik ve dağıtım kooperatiflerinin kuruluş sözleşmeleri de hazırlandı. Büyük zincir marketler karşısında zorlanan küçük esnaf tedarik ve dağıtım kooperatifleri kanalıyla dükkânlarına malzeme tedarik edebilecek.



ÖRNEKLER İNCELENDİ



Dünyada 300 büyük kooperatif 2.5 trilyon dolarlık işlem yaparken, ekonomi yönetimi de bu kuruluşların gelişmesini sağlamak için Kooperatif Yasası'nı güncelliyor. Uluslararası örnekler dikkate alınarak esnafı korumaya alan yeni düzenlemeler yapılacak. Kooperatiflerin finansal destek almasının önü açılacak, üretici örgütlerinin güçlenmesi sağlanacak. Yasal düzenleme ile kooperatiflerin profesyonelce yönetilip, denetlenebilir bir yapıya kavuşması için altyapı oluşturuluyor.



VERGİ AVANTAJI OLACAK



Kooperatifler sadece aldıkları değil işleyerek piyasaya verdikleri ürünler için de vergisel avantajlardan yararlanabilecek. Kooperatifçilik alanında atılan bu adımlar küçük ticari işletmelerle 2.5 milyon esnafı büyük ve zincir mağazalar, bayiler ve özel yetkili işletmelerin piyasadaki hâkim pozisyonuna karşı da korumaya alacak.



İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYACAK



Sosyal kooperatifler ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'da olduğu gibi ekonomik kalkınmaya ve istihdam oluşturmaya katkı sağlayacak. Yaşlılar, çocuklar için bakım hizmeti veren kooperatiflerin yanı sıra göçmen, eski hükümlü, engelliler gibi dezavantajı grupların çalışma hayatına kazandırılması için faaliyet gösteren kooperatifler kurulacak. 24 ildeki 24 kooperatif kuruluşuyla kooperatiflerin yaygınlaştırılmasıyla ilgili proje başlatılacak.

HAZAL ATEŞ