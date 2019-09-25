Turizmciler "münferit tanıtıma" sıcak bakıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook'un iflasının ardından turizmde "münferit tanıtıma" ağırlık verileceği açıklaması, turizm sektöründe olumlu karşılandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook'un iflasının ardından turizmde "münferit tanıtıma" ağırlık verileceği açıklaması, turizm sektöründe olumlu karşılandı.

Bakan Ersoy, İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook'un iflasının ardından yaptığı açıklamada, turizmde olası sıkıntıları bertaraf etmek amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile "münferit tanıtıma" ağırlık vereceklerini açıklamıştı.

Dünyada paket tur uygulamasını 1841'de ilk kez başlatan Thomas Cook'un iflasının ardından gözler, büyük tur operatörlerinin ve seyahat şirketlerinin paket tur uygulamasına ve turistlere çevrildi.

Uçak, konaklama ve yeme-içme başta olmak üzere, "her şey dahil sistemi"nin bir arada sunulduğu paket turlar ile 2018'de yurt dışından Antalya'ya gelen turist sayısında yüzde 33,5 oranında artış gerçekleşti.

Paket turların, turistlere alternatif rotalar ile uygun fiyat seçenekleri sunması, turlara rağbeti artırdı.

"TÜRKİYE'YE BİR MİLYON 428 BİN 298 İNGİLİZ TURİST GELDİ"

Yurt dışından özellikle Akdeniz ve Ege Bölgesi'nin önemli destinasyonlarında tatil yapmak için gelen turistler, çoğunlukla paket turları tercih ediyor.

İngiltere ayağı iflas eden Thomas Cook, Türkiye'ye bu sezon 700 bin yolcu taşıdı. Şirketin iflası açıklandığında, İngiltere ayağı ile ülkede konaklayan yolcu sayısı yaklaşık 21 bin olarak açıklandı.

Bu yılın ilk 7 ayında Türkiye'yi tatil için tercih eden dördüncü ülke, İngiltere oldu. Türkiye'ye geçen yıl İngiltere'den bir milyon 884 bin 468, bu yılın ilk 7 ayında ise bir milyon 428 bin 298 İngiliz turist geldi.

Bu yılın ilk 7 yılında Türkiye'yi tercih eden İngilizlerin en çok tercih ettiği illerin başında Antalya, Muğla ve İzmir geliyor.

"PAKET TUR BAĞIMLILIĞINI AZALTACAK AKTİVİTELERDE BULUNMAK DOĞRU BİR TESPİT"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Thomas Cook'un iflası sonrasında işletmelere ait operasyonların devam ettiğini, iflas eden şirket üzerinden gelen yaklaşık 80 bin yolcu olduğunu belirtti.

Bakanlığın konuyla ilgili kriz masası kurduğunu hatırlatan Ayık, işletmelerin esas sıkıntısının Thomas Cook'tan geçmişten gelen alacakları olduğunu ifade etti. Ayık, şunları kaydetti:

"İşletmelerin Thomas Cook'tan ödenmemiş alacakları var. Bununla ilgili belirsiz bir durum var. Kültür ve Turizm Bakanlığın oluşturduğu bir kriz masası var. Yol ve yöntemler çalışılacak. Burada çok farklı kategoride, büyüklükte işletmeler var. Bu tesislerin tahsilat yapamamış olmalarının onlara yarattığı zorluklar var. Ciddi bir durum. Uzun vadede iş modelleri dahil olmak üzere yeni baştan ele alıp, en hızlı bir şekilde Sayın Bakanın dediği gibi belli mekanizmalara bağımlılığı, paket tur bağımlılığını azaltacak aktivitelerde bulunmak çok doğru bir tespit ama bunun akşamdan sabaha olması mümkün değil."

Krizin Türkiye'ye yakışır bir şekilde yönetildiğini belirten Ayık, turizmciler olarak bu ciddi sorunla mücadele için çalıştıklarını kaydetti.

"MÜNFERİT TANITIM MİLLİ GELİRE KATKI SAĞLAYACAK"

Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Genel Başkanı Fikret Yıldız da yabancı turistlerin büyük bir bölümünün yıllardır her şey dahil sistemi ile ülkeye geldiklerini hatırlatarak, "Her şey dahil sistemi turist sayısının artmasına katkı sağlıyor fakat milli gelirimize çok fazla katkısı olmuyor hatta zarar veriyor." dedi.

Turist sayısını artırmanın yolunun, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'u üzerinde durduğu münferit tanıtımı geliştirmekten geçtiğini belirten Yıldız, şunları söyledi:

"Özellikle dünya mirası unsurlarımızın, kültürel miraslarımızın, inanç merkezlerimizin daha kapsamlı tanıtılması neticesinde ülkemize daha çok turist gelecek. Turizmden elde edeceğimiz milli gelire büyük katkı sağlayacaktır. Tur operatörünün iflas etmesiyle bu gündeme geldi ama çok uzun zamandır bir sorundu paket turlar. Bunu bir avantaja dönüştürmek, turizm eylem planında değişiklik yapmak, ülkemizin çıkarı doğrultusunda daha düzenli politika izlenmesine vesile olacak."

Yıldız, münferit tanıtımı geliştirmek için turizm çeşitliliğinin artırılması ve yurt dışında kapsamlı tanıtım yapılması gerektiğini de belirterek yeni politikaların belirlenmesiyle yabancı turistlerin paket turlara ihtiyaç duymayacağını sözlerine ekledi.