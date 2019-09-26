Şeker hastalarına özel diyet üzüm

Üzüm çeşitlerinin artırılması için çalışan ve bünyesinde 1453 çeşit üzüm barındıran Bağcılık Araştırma Müdürlüğü'nde yetişen üzüm türleri ilgi çekiyor.

Üzüm çeşitlerinin artırılması için çalışan ve bünyesinde 1453 çeşit üzüm barındıran Bağcılık Araştırma Müdürlüğü'nde yetişen üzüm türleri ilgi çekiyor. Merkezde şeker ve asit oranı düşük olan diyet üzümünün üretimi de yapılıyor. Manisa Bağcılık Araştırma Müdürü Akay Ünal, melez bir çeşit olan diyet üzümünün genellikle diyet yapan kişiler ve şeker hastaları tarafından tercih edildiğini söyledi.



İçindeki şeker ve asit oranının düşük olması nedeniyle ilgi gören üzümün yeterince tanınmadığını kaydeden Ünal, "Çekirdekli bir tür olan ve genelde Ağustos'ta hasat edilen diyet üzümünü yetiştiriyoruz. Normal üzüm çeşitlerinde şeker oranı yüzde 19'u bulurken, diyet üzümünde bu oran yüzde 13,5 civarında. Diyet üzümünü tüketen kişiler üzüm tadını alıyor, ama baskın bir şeker tadı almıyor" dedi. Üzümün zayıflamak isteyen insanlara çok fazla tavsiye edilmediğini ifade eden Ünal, "Ama diyet üzümü tercih edebilirler. Üreticimiz ürünü çok fazla tanımıyor, onun için üretim alanı az. Ürünü tanırlarsa gelir getirici olabilir" diye konuştu.

NERMİN UÇTU