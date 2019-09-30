KOÇSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Nihat Koç dünyaca ünlü Türk cevizinden ileri teknoloji ile üretilen av tüfeği dipçiklerini Amerika ve Avrupa’ya ihraç edeceklerini ifade etti

Tireli KOÇSAN, dipçik üretiminde dünya ile yarışıyor. 90'lı yıllardan itibaren istikrarlı şekilde yükselen trendiyle önemli bir başarı öyküsüne imza atan firmanın kurucu başkanı Mimar Nihat Koç, dünyaca ünlü Türk cevizinden ileri teknoloji ile üretilen av tüfeği dipçiklerini öncelikli olarak Amerika ve Avrupa'ya ihraç edeceklerini ifade etti. Koç, "İç piyasada orijinal tüfek dipçiğini profesyonel şekilde üreten tek firmayız. Silah sanayinde kaliteli üretimimiz ile öne çıkıyoruz" dedi.

EBSO'DAN BAŞARI ÖDÜLÜ

Piyasada yaşanan nakit darlığına rağmen Tire'deki tesislerine teknolojik yatırım yaptıklarını belirten Koç, "Yüksek teknoloji ürünü av tüfeği dipçiklerimiz sektörde büyük beğeni topladı. Ata, Armsan, Yıldız, Derya, Akkar ve İstanbul Silah gibi sektörümüzün öncü firmalarıyla gelişen silah sanayinde çok işler başaracağız. Tire'den dünyaya açıldık. Dipçiklerimizi orijinal kutusunda ambalajlı şekilde piyasaya sunuyoruz. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) üyesiyiz. 25 yıllık köklü firma olarak kısa süre önce başarı ödülü aldık" diye konuştu.



SEKTÖR SON YILLARDA CANLANDI

Türkiye'de son yıllarda silah sektörünün canlandığını anlatan Koç, "Hükümet politikaları sonucu artık serbest piyasada özel sektöre silah siparişi verilmeye başlandı. Silah sektöründe sermaye birikimi de oluştu. Tüm bunlar, Türkiye'de silah sektörünün gelişmesine yol açtı. Geçtiğimiz yıllarda İspanyolların pazardaki yerini elimize geçirdik. Bugün artık bu pazarı İtalyanların elinden alma noktasına geldik. Şimdilerde İtalyanlar, kendi markalarını Türkiye'de ürettirmeye başladılar. Biz de ürettiğimiz dipçiklerle bu sektörde önemli bir rol oynayacağız" dedi.



REKABET ŞARTLARI GÜÇLENDİ

DİPÇİK taslağı üretiminde merdiven altı üretim yapanlarla rekabetin zorluklarına dikkat çeken Koç şöyle devam etti. "Müstahsilden ceviz ağacını alıp, dipçik çizmesini bilen herkes dipçikçi oluyor. Baktık ki merdiven altıyla rekabet etmek zor. Biz de 15 yıldır dipçik üretimini planlı şekilde ileriye taşıdık. Ceviz ağacını, CNC'ye hazır hale getirerek piyasaya vermeye başladık. Bu şekilde 2015 yılında İtalya'ya 1 milyon Euroluk ihracat yaptık. Bu da bize şunu gösterdi, ne kadar çok işlersek, üründe katma değer o kadar artıyor ve dünya ile rekabet şansımız yükseliyor. İşte bu yüzden ileri teknoloji yatırımlara önem verdik."