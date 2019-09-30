Yeni kurulan Türk Reasürans şirketi için önemli açıklamalar

Geçtiğimiz hafta kurulan Türk Reasürans şirketi Türk Re’nin Genel Müdürü Selva Eren hedeflerini anlattı. Şirketin temel amaçlarından biri yurtdışına çıkan reasürans primlerini Türkiye’de tutmak.

Türk Reasürans A.Ş. (Türk Re) 600 milyon TL sermaye ile geçtiğimiz hafta resmen faaliyete geçti. Şirketin ana amaçlarından biri de Türkiye'den yurtdışına giden bir ekonomik büyüklüğü içeride tutmak. Türkiye'de reasürans piyasasının büyüklüğü 15.3 milyar lirayı buluyor. Türk Reasürans AŞ Genel Müdürü Selva Eren, "Mevcut durumda, Türkiye'deki yerli reasürans kapasitesini arttırmanın ve yurtdışına aktarılan reasürans primlerinin yurtiçinde kalmasını sağlamanın gerekliliğini gördük. En önemli kazanımın bu alanlarda olacağını tespit ettik. Ayrıca kamu menfaatlerinin risk yönetimini doğru bir şekilde yapılandırarak, gerekli reasürans düzenlemelerini gerçekleştireceğiz. Bu çalışmalar, sigorta sektöründeki stratejik hedeflerimiz ve çözümlerimiz olacak" dedi.

EK KAPASİTE SAĞLAYACAĞIZ

Birçok sigorta şirketinin, yıllık trete anlaşmalarını yabancı reasürörlerden kapasite sağlayarak yaptıklarını vurgulayan Eren, "Bu son derece doğal bir işleyiş olmasına rağmen, biz Türk Re olarak sigorta şirketlerimize ek kapasite sağlayarak destek olacağız. Bu sayede yabancı reasürör firmalara aktarılan prim hacmi azalacak ve hatırı sayılır miktarda bir primi yurt içinde tutuyor olacağız. Bunlara ek olarak DASK'ın operatörlüğünü üstlenerek, yurt dışında reasüröre devredilen primlerden de Türk Re olarak pay alıyor olacağız. Reasürans plasmanını da üstlenerek ayrıca bir maliyet avantajı sağlıyor olacağız. Benzer bir şekilde Tarsim havuzundan önemli bir pay üstlenerek, yurt dışına aktarılan primlerin yurt içerisinde kalmasını sağlıyor olacağız" şeklinde konuştu.

DOĞAL AFET RİSKİ GÖREVİ

Sabah'ın haberine göre; esnek çözümlerle sigorta sektörünü destekleyeceklerini belirten Eren, "Doğal afet riskleri havuzunun yönetimi görevini üstlenerek, maliyet avantajı yaratacak ve havuza yerli reasürans kapasitesi sağlayacağız. "Ulusal Doğal Afet Modelleme" çalışmalarımız ile havuzun ek teminatlarla yapılandırılmasını ve en verimli şekilde kullanımını sağlayacağız. Tarım sigortaları havuzu için de yerli reasürans kapasitesinin arttırılmasına katkı sağlayacağız. Kamu menfaatlerinin risk yönetimini yapılandırarak, reasürans düzenlemelerini gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

A RATING POZİSYONU HEDEFLİYORUZ

Küresel bir marka olma yolunda birinci mali yılın sonunda uluslararası derecelendirme kuruluşlarından rating alarak işe başlayacaklarını belirten Eren, "Orta vadede yurtdışı kabul ve orta-uzun vadede ise uluslararası işbirlikleri veya doğrudan yatırım modeliyle "A rated" pozisyonu almayı hedefliyoruz" dedi.



Sigorta sektörünün en büyük eksiklerinden birinin, reasürans alanında yetişmiş insan kaynağının niceliksel ve niteliksek olarak yeterli olmaması olduğunu da belirten Eren şunları söyledi: "Bu sebeple Türk Re olarak yapacağımız faaliyetlerin paralelinde reasürans piyasasının ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağını yetiştirecek eğitimleri vermeye odaklanacağız. Bu anlamda sektörün uzman ihtiyacı ile ilgili çözüm sağlıyor olacağız."