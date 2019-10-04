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fabrikası nerede kurulacak? Volkswagen'de kaç kişi işe alınacak?

Volkswagen Türkiye fabrikası nerede kurulacak? Volkswagen'de kaç kişi işe alınacak?

04.10.2019, 10:37

'de araç fabrikası kurmayı değerlendiren , Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'yi kurdu.Türkiye'de kurulacak olan fabrikada binlerce kişiye de istihdam sağlanacak? Peki Volkswagen Türkiye fabrikası nerede kurulacak? Volkswagen Türkiye'de kaç kişi işe alınacak? İşte merak edilenler...

'de araç fabrikası kurmayı değerlendiren , Manisa merkezli olarak Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'yi kurdu. Ticaret sicil gazetesinde yayımlanan 27 Eylül tarihli tescil belgesine göre, Volkswagen tarafından kurulan şirketin sermayesi 943.5 milyon lira olurken; faaliyet amacı "otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı... satışı, ithalatı ve ihracı" olarak belirlendi.

Şirketin merkezi "KeçiliköyOSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/Manisa" oldu.

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