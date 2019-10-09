‘Thomas Cook’un yeri çok hızlı doldu

Tur operatörü Thomas Cook’un iflası ile ortaya çıkan 850 bin ‘boş koltuk’ kapasitesini, uluslararası operatörler dolduracak. Bakanlık 1.2 milyon koltuk için mutabakat imzaladı

İngiltere merkezli tur operatörü Thomas Cook'un iflasından etkilenen tesisler için kredi destek paketini hayata geçiren Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu operatörden boşalan koltuk kapasitesini doldurmak için gerekli anlaşmaları da yaptı. Buna göre, Thomas Cook'tan boşalan 850 bine yakın koltuk kapasitesi yerine uluslararası tur operatörleriyle 1 milyon 198 bin kapasite sağlandı.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un Twitter'dan yayınladığı grafikte, 2020 ek kapasitelerinin 507 bin adedinin 'easyJet', 325 bin adedinin TUI, 325 bin 788 adedinin jet2.com, 15 bin 637 bin adedinin British Airways, 25 bin adedinin ise THY ile SunExpress'ten sağlanacağı belirtildi.



İMZALAR ATILDI



Bakan Ersoy bir canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bir kapasite kaybı olunca, ya yeni bir oyuncu oluşturarak, ya da mevcut oyunculara bunu paylaştırarak çözüm getirilebilir. Biz ikisini de yaptık" diye konuştu.



30 Eylül ile 1-2 Ekim tarihlerinde uluslararası tur operatörlerinin üst yöneticilerini Ankara'ya davet edip yazılı mutabakat yaptıklarını belirten Ersoy, şunları söyledi:



"Kapasite riskini kaldırdık. Bu sezon Thomas Cook'un İngiltere 820-850 bin koltuk arzı var. Yerine 1.2 milyon koltuk koyduk. Bunlar arasında British Airways Antalya ve Dalaman'a tarifeli uçuş başlatıyor, hatta sayıyı artırmak da istiyor. Çok yoğun tanıtım desteği de vereceğiz firmalara. Hızlı hareket etmemizden onlar da çok memnun."



Ersoy, "İlk adım kredi destek paketiydi, ikinci adımda boşalan kapasiteyi telafi edip artırdık, üçüncü aşamada ise bu kapasitenin satışlarını artırmak için İngiltere va Almanya'da büyük bir tanıtım atağı başlatıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, ocak-eylül döneminde 161 milyon 482 bin 868'i buldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, 9 aylık dönemde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 636 bin 771, dış hatlarda 554 bin 646 oldu. Toplam uçak trafiği de üst geçişlerle 1 milyon 550 bin 588'e ulaştı.



9 aylık dönemde ise İstanbul Havalimanı'nda 222 bin 435 uçak ve 35 milyon 574 bin 890 yolcu trafiği kayıtlara geçti.



Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm ağırlıklı havalimanlarında 9 ayda hizmet verilen yolcu sayısı 47 milyonu aştı. Yolcu trafiği iç hatlarda 16 milyon 35 bin 492, dış hatlarda 31 milyon 556 bin 514, uçak trafiği iç hatlarda 121 bin 877, dış hatlarda 184 bin 790 oldu.



BAŞVURULAR SÜRÜYOR



Bakanlık tarafından iflastan etkilenen tesislerin kullanması amacıyla 50 milyon euroluk kredi destek paketi oluşturuldu. Başvurular, 18 Ekim'e kadar alıncak. Thomas Cook 7 ülkede arka arkaya iflaslarını açıklamış, Kültür ve Turizm Bakanlığı bunun Türkiye'ye 150 milyon euro'luk bir fatura çıkarabileceğini öngörmüştü.