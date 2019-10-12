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, “resmen” ’a katıldı

Kamil Koç, “resmen” FlixBus’a katıldı
Giriş Tarihi: 12.10.2019

Avrupalı seyahat girişimi , tüm ilgili kurumların onayının alınmasını takiben 'u resmen filosuna dahil etti. Böylece Kamil Koç, Avrupa ve 'de 29 ülkede, 2 binden fazla noktada günde 350 bin sefer sunan FlixBus ağının bir parçası haline geldi.

Avrupalı seyahat girişimi FlixBus, tüm ilgili kurumların onayının alınmasını takiben Kamil Koç'u resmen filosuna dahil etti. Böylece Kamil Koç, Avrupa ve ABD'de 29 ülkede, 2 binden fazla noktada günde 350 bin sefer sunan FlixBus ağının bir parçası haline geldi. FlixBus Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Andre Schwammlein, "Kamil Koç, şu ana kadar yaptığımız en büyük satın alma ve bu da Türkiye'ye ve buradaki fırsatlara olan güçlü inancımızı gösteriyor. Bizim Türkiye'ye yapacağımız yatırımlar konusunda çok uzun vadeli bir vizyonumuz ve işimizi büyütmek gibi net bir amacımız var." dedi. FlixBus ve özel sermaye şirketi Actera, anlaşmayı Ağustos ayında duyurmuştu.

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