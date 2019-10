Vatandaşa domuz eti ve at eti yediren alçaklar tek tek ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün satan gıda teröristlerini ifşa etti. Bakanlık yaptığı denetimlerde birçok ilde vatandaşa domuz eti ve at eti yedirildiğini gözler önüne serdi. Sucuk, kavurma, et döner, tavuk döner, sosis, salam, kıyma ürünlerinde at eti, kanatlı hayvan eti ve domuz etine rastlanıldığı bildirildi. İşte halka domuz eti yediren o markalar....

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde, vatandaşa domuz eti ve at eti yediren firmalar gözler önüne serildi.

EN ÇOK İSTANBUL'DA RASTLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı 'Taklit ve Tağşiş' listesini yeniledi. Son tahlillerde 618 firmanın 1211 parti üründe taklit ya da tağşiş yaptığı tespit edildi. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere bir çok şehirdeki denetimlerde rastlanan hileler tek tek açıklandı. Sahtecilik yapılan ürünün, 130'u İstanbul'da, 73'ü Ankara'da, 123'ü İzmir'de, 101'i Adana'da, 56'sı Diyarbakır'da ve 65'i Bursa'da bulundu.

İŞTE VATANDAŞA DOMUZ ETİ YEDİREN ALÇAKLAR

Manisa'daki bir dinlenme tesislerinin 'dana etli orman kebabında' ve Tekirdağ'da 'köfte harcı' satan bir dükkânda domuz eti bulundu. Kocaeli'de Gurme isimli markanın Macar Salam Hamur Harcı'ndan domuz eti çıkarken, kangal fermente sucuktan da domuz eti çıktı.

Vatandaşa domuz eti yediren firmalar şöyle:

Almila Cafe - Meral AKBAŞOĞLU/ Cumhuriyet Mahallesi M. Ülgen Sokak No:27/B Kuşadası/AYDIN

Çorbacı Yiğit Ege Dinlenme Tesisleri - Harika ULUK/ Örnekköy Mahallesi Örnekköy Sokak No:201 Alaşehir/MANİSA

En-Sel Gıda Maddeleri Pazarlama Dış Tic. Ltd. Şti./ Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı No:53 Çorlu/TEKİRDAĞ

Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti./ Çayırova/KOCAELİ

AT ETİ ÇIKAN FİRMALAR

İstanbul'daki birçok restoran ve market ürünlerinde at eti olduğu tespit edildi. Fatih'te bir restoranda ve Pendik'te bir markette satılan 'dana kavurmada' at eti tespit edildi. Çok sayıda lahmacun dükkanında kanatlı hayvan eti, sakatat kullanıldığı belirlendi. Sancaktepe'deki birçok restoranda satılan 'köfteden' tek tırnaklı olarak bilinen at ve eşek çıktı. Gaziosmanpaşa'daki bir şirketin 'dana eti' olarak sattığı üründe tek tırnaklı ve kanatlı hayvan eti, Kadıköy'de satılan 'dana kıymada' da kanatlı hayvan eti tespit edildi. Adana'daki bir kebap lokantasındaki lahmacun kıymasında, at etine rastlandı.



At eti çıkan firmalar ise şöyle:

Arslanbey Et ve Et Mamulleri/ Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

Kanbal Et ve Et Ürünleri/ Tarsus/MERSİN

Harun Market - Nubar NARMANOĞLU/ Velibaba Mahallesi Aydos Caddesi No:21 Pendik/İSTANBUL

Yüksel Et Market - Hasan TEK/ Atatürk Mahallesi 30196 Sokak No:1/B Mezitli/MERSİN

Ağa Türk Mutfağı - Emin KAÇAR/ Haseki Sultan Mahallesi Kızılelma Caddesi No:23 Fatih/İSTANBUL

Bereket Ciğer - İsa UMUTLU/ Şahintepe Mahallesi Barış Manço Caddesi No:2/B Sarıçam/ADANA

Derya Kebap ve Lahmacun Salonu - Erol DOĞAN/ Yüzüncüyıl Mahallesi Galip Avşaroğlu Bulvarı No:165 Çukurova/ADANA

Erol KAYA/ Yeşiloba Mahallesi 46009 Sokak Metal Sanayi 3. Blok No:20 Seyhan/ADANA

Ferah Kebap ve Lahmacun Salonu Fahri GÖZÜSÜRMELİOĞLU/ Belediye Evleri Mahallesi 84051 Sokak No:49/A Çukurova/ADANA

Görşah Yemekçilik Gıda, Tem.Tur. Pet. Hayv. San. ve Tic. Ltd.Şti./ Mithatpaşa Mahallesi Çiftçiler Caddesi No:22 Akdeniz/MERSİN

Gülpi Pide-Kebap-Lahmacun - Mustafa MAAŞOĞLU/ Güzelyalı Mahallesi S. Demirel Bulvarı Göker Apt. No:1/B Çukurova/ADANA

İmirler Kebap ve Döner - Tuğba İMİR/ Esentepe Mahallesi Kozan Bulvarı No:29/C Sarıçam/ADANA

Öncü Kebap, Lahmacun ve Pide Salonu - Ümit SÜER/ Belediye Evleri Mahallesi 84165 Sokak No:7/A Çukurova/ADANA

Uğur Market - Ramazan SÜER/ Belediye Evleri Mahallesi 84165 Sokak No:16/A Çukurova/ADANA

Ustam Kebap ve Lahmacun Salonu - Şehmus İŞLER/ Toros Mahallesi Mavi Bulvar 78019 Sokak Özler Apt. No:1 Çukurova/ADANA

Vahyettin ŞEREN/ Bahçelievler Mahallesi 1305 Sokak No: 18 Yüreğir/ADANA

Yörem Et Tanzim - İsmet ARGARUN/ Hz. Ömer Çarşısı No:9 AĞRI



Tek tırnaklı eti tespit edilenler şöyle:



ADK Orman Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Kocasinan/KAYSERİ Özdanacı Vakumlu Dilim Kavurma



Celepoğlu Et Ürünleri - Cihan DEMİREL/ Yeni Mahalle Topça I Blok No:22 Erenler/SAKARYA - Kırmızı Et



Chicker's - Mahmut ERDİN/ İskenderpaşa Mahallesi Tuzluçeşme Sokak Huzur Apt. No:2/11 Kat:3 Ortahisar/TRABZON - Hamburger Köftesi (Dana Eti)



Ferhat ENGEZ/ Başak Mahallesi 974 Sokak No:13/1 Yüreğir/ADANA - Çiğ Kırmızı Et



İlhan Kebap Salonu - Ziya İLHAN/ Orhangazi Mahallesi Atatürk Caddesi No:238 Sarıçam/ADANA - Adana Kebap (Kuzu Eti)



Kartal Et ve Et Mamulleri/ Akyazı/SAKARYA Saçaklıoğlu Fermente Sucuk (Dana Eti) Tek Tırnaklı ve Kanatlı Eti Tespiti



Kartal Et ve Et Mamulleri/ Akyazı/SAKARYA Kartaloğlu Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Dana) Tek Tırnaklı Eti Tespiti



Marina Çıtırr - Hayri Can TUTAL/ Yeni Mahalle Hısnı Mansur Caddesi No:493/A ADIYAMAN - Lahmacun Harcı



Marina Çıtırr - Hayri Can TUTAL/ Yeni Mahalle Hısnı Mansur Caddesi No:493/A ADIYAMAN - Kıyma (Dana Eti)



Mevsim Sucukları/ AFYONKARAHİSAR Mevsim Isıl İşlem Görmüş Sucuk



Ocakbaşı Abbas'ın Yeri - Abbas TUNCER/ Dede Korkut Mahallesi İlbey Güneş Caddesi No:112/A Yüreğir/ADANA - Kıyma Kebap



Yılmaz Et ve Tavuk Pazarı - Yılmaz KORKUT/ Karayolları Mahallesi Osmanbey Caddesi No:36/B Gaziosmanpaşa/İSTANBUL - Dana Eti (Haşlamalık)



Zirve Pide Kebap - İzzet DEMİR/ İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi Kılıç Apt. No:37/A ZONGULDAK - Pide Harcı (Dana Kıyma)



Vahyettin ŞEREN/ Güneşli Mahallesi 524 Sokak No:32/A Yüreğir/ADANA - Kırmızı Et ve Sakadat



Yeni Mizan Tavukçuluk Tic.Paz.Ltd.Şti. (K.Evren Şubesi) - İlker ALPTÜRK/ Toros Mahallesi K. Evren Bulvarı No:103/C Çukurova/ADANA - Çiğ Kırmızı Et



Hanımeli Yemek Üretim Yeri - Sevgi LAÇİN/ Ontemmuz Mahallesi Acılık Caddesi Küçük Sanayi Sitesi No:1 Kat:2 ZONGULDAK - Kıymalı Yumurta Tek Tırnaklı Eti Tespiti



HCS Catering Ent. Yem. Tem. Bakım Servis Hizm. San. ve Tic. A.Ş./ Hatip Mahallesi Kartepe Kümeevler No: 16 Çorlu/TEKİRDAĞ - Etli Taze Fasulye Tek Tırnaklı Eti Tespiti



Mühsüroğlu Et ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti./ Ümraniye/İSTANBUL Teket Şoklu Pişmiş Dana Döner Tek Tırnaklı Eti Tespiti



Mühsüroğlu Et ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti./ Ümraniye/İSTANBUL Teket Şoklu Pişmiş Dana Döner Tek Tırnaklı Eti Tespiti



Polat Gıda - Şerafettin POLAT/ Mudanya/BURSA Kaltat Fermente Sucuk Tek Tırnaklı Eti Tespiti



Sultanahmet Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Sancaktepe/İSTANBUL Sultan Ahmet Köfte (Donuk) Tek Tırnaklı Eti Tespiti



Sultanahmet Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Sancaktepe/İSTANBUL Sultan Ahmet Köfte Tek Tırnaklı Eti Tespiti



Sultanahmet Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Sancaktepe/İSTANBUL Sultan Ahmet Double Köfte Tek Tırnaklı Eti Tespiti



Tusem Et ve Et Ürünleri Ticareti/ Serdivan/SAKARYA Sanat Et Isıl İşlem Görmüş Sucuk Tek Tırnaklı ve Kanatlı Eti Tespiti



Tusem Et ve Et Ürünleri Ticareti/ Serdivan/SAKARYA Sanat Et Isıl İşlem Görmüş Sucuk Tek Tırnaklı ve Kanatlı Eti Tespiti



Tusem Et ve Et Ürünleri Ticareti/ Serdivan/SAKARYA Sakmar Isıl İşlem Görmüş Sucuk