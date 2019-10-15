Dolar ve euro ne kadar? 15 Ekim Salı döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro yükseldi mi? soruları merakla araştırılıyor. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar döviz yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Peki dolar ve euro güne nasıl başladı? Dolar düştü mü? İşte 15 Ekim Salı döviz kuru...