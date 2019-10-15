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Dolar ve euro ne kadar? 15 Ekim Salı kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 15 Ekim Salı döviz kuru...

15.10.2019, 09:30

Dolar bugün ne kadar? Euro yükseldi mi? soruları merakla araştırılıyor. kurunda yaşanan dalgalanmalar döviz yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Peki dolar ve euro güne nasıl başladı? Dolar düştü mü? İşte 15 Ekim Salı ...

Eylül ayı başından geçen haftaya kadar genel olarak 5.60-5.75 bandında oldukça yatay bir seyir izleyen, geçen haftaya da 5.70 civarından başlayan dolar/TL, Cuma günü 5.90 seviyesini aştı. Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar? soruları dövizi yatırım aracı olarak görenler açısından merak ediliyor. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro yükseldi mi? İşte 15 Ekim Salı döviz kuru...

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