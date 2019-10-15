KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? Burs başvurusu nasıl yapılır?

Milyonlarca öğrencinin burs için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak soruları öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili merak edilenler...

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? soruları öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci burs başvurusunda bulunmak için KYK'dan gelecek haberi bekliyor. Peki KYK burs başvuru tarihleri ne zaman? İşte merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI? BURS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Kredi/burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak. Bilindiği gibi, ÖSYM tarafından DGS ek tercih sonuçları 14 Ekim 2019 Pazartesi günü açıklandı. Dikey Geçiş Sınavı ek tercih sürecinin sona ermesi ile beraber KYK burs ve kredi başvuruları başlayacak.

Bu doğrultuda, 2019-2020 KYK burs ve kredi başvurularının bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.

E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

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2019-2020 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2019 yılı için belirlenen burs ücreti lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira. Dolayısıyla öğrenciler 2019 yılında bu ücretleri alacak ancak 2020 yılı için burs ücretlerinde artış yapılması ve 2020 Ocak ayı itibariyle öğrencilerin yeni ücreti alması bekleniyor.