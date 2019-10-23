ESHOT personel alım ilanı yayınladı! ESHOT personel alımına başvuru nasıl yapılır?

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZELMAN, personel alım ilanı yayınladı. İZELMAN, ESHOT'ta çalışmak üzere 20 şoför alımı için İŞKUR üzerinden ilan verdi. ESHOT'te şoför olarak yer almak isteyenler personel alım şartlarını ve nasıl başvuru yapılacağını merak ediyor. İşte ESHOT personel alım detayları...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN, ESHOT için 20 şoför alınacağı duyurusunu paylaştı. ESHOT'ta çalışmak isteyenler nasıl başvuru yapılacağını başvuru için gereken şartları ve başvuru tarihlerini merak ediyor. İŞKUR üzerinden ilan veren İZELMAN için personel alım detayları da belli oldu. İşte ESHOT 20 şoför alımı için gereken detaylar...

ESHOT PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

Başvuruların başlangıç tarihini 25 Ekim 2019 Cuma günü olduğu ve 28 Ekim 2019 Pazartesi günü (08.00 - 18.00 saatleri arası) sona ereceği açıklandı.

ŞÖFOR ALIMI BAŞVURU SÜRECİ:

ESHOT'a yapılacak personel alımında adaylarda aranacak başvuru şartları ve başvuru için gerekli belgeler şu şekilde:

Meslek Adı: Şoför (Yolcu Taşıma)

Açık İş Sayısı:20 Niteliği (Geçici/Daimi):Daimi

Deneyim Süresi: Tercihen en az 1 yıl

Başvuru: 25.10.2019-28.10.2019 tarihi (08.00-18.00 saatleri arası) Başvurular sadece mail olarak, bir sayfalık fotoğraflı özgeçmiş şeklinde aşağıdaki mail adresine yapılacaktır. personel@izelman.com.tr

PERSONEL ALIMI İŞ İLANI ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Başvuru tarihi itibari ile 40 (Kırk) yaşından gün almamış olmak

En az İlköğretim mezunu olmak

Askerlik Hizmetini Tamamlamış yada Askerlik Hizmetinden Muaf Olmak

Tercihen en az bir yıl İzmir'de ikamet etmiş veya ediyor olmak

Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine göre otobüs kullanacaklara verilen En az 3(üç) yıllık D sınıfı sürücü belgesi veya 01.01.2016 tarihinden önce alınmış ancak değişiklik sonrası yenilenmemiş E sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

Tercihen 1 (Bir) yıl Süre ile Otobüs veya Kamyon veya Çekici Kullanmış Olmak

Son 5 (beş) yıl içerisinde alkollü araç kullanma 100 ceza puanı, mahkeme kararı vb. nedenler ile ilgili makamlarca sürücü belgesi geri alınmamış olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk. özel hayata ve hayatın dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve fuhuş suçlardan mahkum olmamak.

Çalışma Adresi: T.C. Izmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Eshot Genel Müdürlüğü)

Çalışma Süresi: Belirsiz Süreli

Çalışma Saatleri: Tam zamanlı