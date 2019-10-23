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Bosna’dan Avrupa’ya açılıyor

MÜSİAD Bosna’dan Avrupa’ya açılıyor
Giriş Tarihi: 23.10.2019

ve İşadamları Derneği'nin () Uluslararası İş Forumu (IBF), 'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Uluslararası İş Forumu (IBF), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirildi. Açılışa Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Sefik Dzaferovic ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, IBF Başkanı Erol Yarar, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, ile çok sayıda iş insanı katıldı.

BÜYÜK BIR FIRSAT

Bilal Saygılı, "Forumda Bosna'nın iş dünyası için AB'ye ticarette gümrüksüz giriş kapısı olabileceği vurgusu yapıldı. Bosna Hersek Türk iş insanları için büyük bir fırsat sunuyor" dedi.

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