Adında tadında şerbet var

Kahve Diyarı Grubu İcra Kurulu Başkanı İlknur Rodoplu, “Şerbet Sıcak Baklava markamızın ilk 3 şubesini Kasım ayı içinde açıyoruz. Bu yılın sonunda 20, 2020 sonunda 100 bayilik vereceğiz” dedi

2018 yılı başından beri Kahve Diyarı Grubu İcra Kurulu Başkanlığını sürdüren başarılı iş insanı İlknur Rodoplu, Şerbet Sıcak Baklava markası üzerinde 4 yıldır çalışıldığını belirterek, ilk 3 şubeyi Kasım ayı içinde açacaklarının müjdesini verdi. Grup, yeni marka ile gençlerin düşük yatırım bütçeleri ile iş sahibi olmalarını sağlayacak. "Tadı Tam, Fiyatı Noksan" sloganıyla her eve şerbet adını verdikleri yeni baklava markasının ürünlerini sokmayı hedeflediklerini belirten Rodoplu "Bu yılın sonunda 20, 2020 sonunda 100 Şerbet Sıcak Baklava bayisi vereceğiz. 2023 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde sektörde öncü firma olarak 300. mağazamızı törenle açacağız" dedi.



BAYİLİK VERİLECEK



Kahve Diyarı'nın pazardaki yükselişini sürdürmeye devam ettiğini belirten İlknur Rodoplu, gıda grubunda 2023 yılı sonunda 260 şubeli Kahve Diyarı, 150'ye yakın pastane şubesine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Yeni markaları pazara sokmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Rodoplu, Şerbet Sıcak Baklava markası için yola çıkarken, daha çok genç nesili iş sahibi yapmayı hedeflediklerini söyledi. Rodoplu, "Şerbet Sıcak Baklava projemizle gençlerin düşük yatırım bütçeleri ile iş sahibi olmasının yolunu açacağız. Biz Yönetim Kurulu Başkanımız Abdurrahman Yılmaz öncülüğünde gençlerimizin girişimciliğini desteklemek için bu yeni markamız için start verdik. Bir Şerbet dükkanının maliyeti anahtar teslim 250 bin TL bütçeli olacak. Yatırımın en fazla 24 ayda geri döneceği düşünüldüğünde bayilerimize yüksek kar marjı vereceğiz. Mahallenin genci kendi muhitinde iş sahibi olsun. Bu nedenle sloganımız "Mahalleyi de ülkeyi de canlandırmaya geliyoruz" diye konuştu.



EFSANE MARKA OLACAK



1955'den beri doğal malzemelerle ürettikleri şerbetli tatlılarıyla isimlerini duyurduklarını belirten İlknur Rodoplu "Ürünlerimizdeki tazelik ve kaliteli malzememizle güven kazandık. Çocuğumuza yedirmeyeceğimiz hiçbir ürünü misafirlerimize sunmadık. Üretimimizde 64 yıldır bu prensiple çalışmaya olan özenimiz nedeniyle başarılıyız. Şerbet markası kalitesi ve fiyatlamasıyla orta gelir düzeyinin tercih ettiği en önemli marka olacak ve efsaneleşecektir"dedi.



BAYİMİZ VARSA BİZ VARIZ



Şerbet markasının da diğer markaları gibi franchising sistemi ile büyüyeceğini belirten Rodoplu şunları söyledi: "Bayimiz varsa Biz Varız" sloganıyla aile gibiyiz. İlk 3 dükkanımızı İzmir Gümüşpala, Menemen ve Nergiz'de Kasım ayı içinde açıyoruz. İş fırsatı için adaylarımız info@serbet.com.tr'ye mesaj atabilir ve www.serbet.com. tr'yi ziyaret edebilir. @serbetofficial @kahvediyariofficial @halepatisserie

FATİH ŞENDİL