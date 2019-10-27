Güneş enerjisinde 1.5 milyar dolarlık yatırım

Kalyon Enerji, Ankara’da kuracağı entegre güneş panel fabrikası için Çinli CETC ile iş birliği anlaşması imzaladı. Bu kapsamda Türkiye’de ilk yerli güneş paneli üretimine Nisan 2020’de başlanacak

Kalyon Enerji, Karapınar güneş enerjisi projesi kapsamında Ankara'da kuracağı entegre güneş paneli fabrikası için Çin'in en büyük devlet şirketlerinden Çin Elektronik Teknolojisi Grubu Şirketi (CETC) ile iş birliği anlaşması imzaladı. Bu kapsamda, Türkiye'de ilk yerli güneş paneli üretimine Nisan 2020'de başlanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açtığı ve 20 Mart 2017'de gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları güneş enerjisi (YEKA GES-1) ihalesini kilovatsaat başı 6,99 dolar/ cent teklif vererek kazanan Kalyon Enerji, ihale şartlarına göre Konya Karapınar'da bin megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali ve 500 megavat kapasiteli entegre panel üretim fabrikası kuracak.



1300 KİŞİYE İŞ İMKANI



Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 80 bin metrekare kapalı alanda inşaatı tamamlanan fabrikada, bin 300 kişiye istihdam sağlanacak. Toplamda 400 milyon dolar yatırımla hayata geçirilecek fabrika, devreye alındığında "ingot, wafer, hücre ve modül" imalatını tek çatı altında yapabilen Türkiye'nin ilk entegre tesisi olacak. Kalyon Enerji, tesisi Çinli CETC ile birlikte devreye alacak. Çinli şirket, tesisi teknolojik olarak kuracak ve 2 yıl boyunca fabrikanın işletmesi ile Ar-Ge projelerinde Kalyon Enerji ile birlikte çalışacak. Tesisin yapımı için CETC'nin yanı sıra tasarım firması EDRI ve silikon ingot makinaları üreticisi Jıngsheng ile de iş birliği yapıldı.



YILDA 500 MEGAVAT



Kurulacak fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 500 megavat olacak. Tesiste, yüzde 22 verimliliğe sahip "mono perc" hücre teknolojisi geliştirilecek. İstihdam edilen personelin eğitimlerine Çin'de başlanacak ve bu eğitimler, kuruluma paralel olarak Türkiye'de devam edecek. Yılda 134 milyon dolarlık güneş modülü ithalatı ihtiyacını ortadan kaldıracak entegre tesis, 58 milyon dolar ihracat kapasitesine de sahip olacak. Tesiste, Nisan 2020'de Türkiye'nin ilk yerli güneş paneli üretimi gerçekleştirilecek. Kurulacak Ar-Ge merkezinde 100 mühendis çalışacak ve merkeze 10 yılda 87 milyon dolar yatırım yapılacak.



YENİ BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZACAĞIZ



Konya Karapınar'daki bin megavat kapasiteli güneş enerjisi santralinin inşasına da Nisan 2020'de başlanacak ve 3 yılda tamamlanacak. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli fabrikamızla yeni başarı hikayeleri yazacağız" dedi.