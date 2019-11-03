Adalı’dan İzmir’e 5 yıldızlı otel yatırımı

Saanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019 yılı Eylül ayına ait yatırım teşvik belgeleri listesini açıkladı. Truva Turizm Yatırım ve İşletmecilik Anonim Şirketi'nin İzmir'de 250 oda 500 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel yapmak için harekete geçtiği bildirildi.

Saanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019 yılı Eylül ayına ait yatırım teşvik belgeleri listesini açıkladı. Truva Turizm Yatırım ve İşletmecilik Anonim Şirketi'nin İzmir'de 250 oda 500 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel yapmak için harekete geçtiği bildirildi. Kente yapılacak yatırımın tutarının 138 milyon 410 bin TL olacağı ve 200 kişiye istihdam yaratılacağı ifade edildi. Şirketin yönetim kurulunda Türkiye Jokey Kulübü Başkanı, Beşiktaş Kulübü'nde başkanlık yarışlarına girmiş iş insanı Serdal Adalı yer alıyor. Adalı ailesi Adana'da 5 yıldızlı Sheraton Oteli'ni işletiyor.