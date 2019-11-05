Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 5 Kasım Salı döviz kuru...

Dolar fiyatları bugün ne kadar? Euro düşüşte mi? Dolar ve euro fiyatında yaşanan dalgalanmalar araştırılıyor. Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatındaki son dakika gelişmelerini merak ediyor. Peki dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte 5 Kasım Salı döviz kuru...