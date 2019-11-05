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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 5 Kasım Salı ...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 5 Kasım Salı döviz kuru...

05.11.2019, 09:23

Dolar fiyatları bugün ne kadar? Euro düşüşte mi? Dolar ve euro fiyatında yaşanan dalgalanmalar araştırılıyor. yatırımcısı dolar ve euro fiyatındaki son dakika gelişmelerini merak ediyor. Peki dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte 5 Kasım Salı ...

Dolar ve euro bugün ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7010 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3590 lira olmuştu. Dolar ve euroyu yatırım aracı olarak tercih edenler döviz kurunu yakından takip ediyor. İşte 5 Kasım Salı döviz kuru...

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