Demir İpek Yolu’nda tarihi gün

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hayata geçirilen Demir İpek Yolu projesi kapsamında Çin ile Avrupa arasındaki yük taşımacılığında yeni bir dönem başlatacak Bakü-Tiflis- Kars (BTK) Demiryolu hattında tarihi bir gün yaşandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hayata geçirilen Demir İpek Yolu projesi kapsamında Çin ile Avrupa arasındaki yük taşımacılığında yeni bir dönem başlatacak Bakü-Tiflis- Kars (BTK) Demiryolu hattında tarihi bir gün yaşandı. BTK hattı ile Marmaray'ı kullanarak ilk kez Çin'den Avrupa'ya ulaşacak yük treni, dün Ankara'ya ulaştı. Sabaha karşı Marmaray'ı kullanarak Avrupa yakasına geçen tren, Prag'a doğru hareket etti. Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini bir aydan 12 güne düşüren BTK Hattı, projeye Marmaray'ın da dahil edilmesiyle, Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi de 18 güne düşürdü.



YENİ BİR YÖN VERDİ



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayacak 'Tek Kuşak Tek Yol Projesine' bu çerçevede özel önem verdik. Bu kapsamda Türkiye-Azerbaycan ve Gürcistan'ın oluşturduğu işbirliği temelinde hayata geçen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinde, Bakü'den Kars'a ilk seferini yapan tren, dünya demiryolu taşımacılığına yeni bir yön vermiştir" diye konuştu.



EN STRATEJİK BAĞLANTI NOKTASI



Bu hat ile Türkiye'nin Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridorun ve Kazakistan'dan Türkiye'ye uzanan Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası haline geldiğini belirten Bakan Turhan, "Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresi 1 aydan 12 güne, asrın projesi Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süre 18 güne düşmüştür" dedi.