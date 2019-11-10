Hem patron hem çalışan

Manisa'da inşaat malzemeleri satışı yaptığı dükkanının hem çalışanı hem de patronu olan Ayşen Sönmez Oğuzhan (39), kadınların da erkekler gibi her işi yapabileceğini belirterek, hemcinslerine cesur davranarak girişimci olmaları çağrısında bulundu.

Manisa'da inşaat malzemeleri satışı yaptığı dükkanının hem çalışanı hem de patronu olan Ayşen Sönmez Oğuzhan (39), kadınların da erkekler gibi her işi yapabileceğini belirterek, hemcinslerine cesur davranarak girişimci olmaları çağrısında bulundu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunu olan bir çocuk annesi olan Oğuzhan, 5 yıl önce hayalini kurduğu kendi iş yerini Yeni Mahalle Horozköy Caddesi'nde açtı. Kentte sektördeki tek kadın işletmeci olan Oğuzhan, "İşimi severek yapıyorum. Ev dekorasyonu da yapıyoruz. Kadınların üstesinden gelemeyeceği iş yok" dedi.