Altın fiyatları ne kadar? 12 Kasım Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu altın yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altının fiyatları düştü mü? Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın düştü mü? araştırılıyor. İşte 12 Kasım Salı altın fiyatları...

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 451 lira, Cumhuriyet altını 1.807,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 271,20 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 12 Kasım Salı altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 269,84 TL

SATIŞ: 269,89 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 434,97 TL

SATIŞ: 444,83 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 867,22 TL

SATIŞ: 889,66 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.739,88 TL

SATIŞ: 1.773,88 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.803,00 TL

SATIŞ: 1.831,00 TL