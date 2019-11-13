Dolar ne kadar?Euro ne kadar? 13 Kasım Çarşamba döviz kuru

Dolar ve euro bugün ne kadar? Dolar bugün karmaşık seyir izledi ve dar bantta hareket etti. Dolar ve euro yatırımcısı döviz kurundaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. İşte 13 Kasım Çarşamba döviz kuru...