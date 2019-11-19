Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 19 Kasım Salı döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7260 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3330 lira olmuştu. Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatındaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 19 Kasım Salı döviz kuru...
Dolar bugün ne kadar? Euro düştü mü? Dün 5,7190'a kadar gerileyen ve günü yüzde 0,06 azalışla 5,7396'dan kapatan dolar/TL'nin bugünkü durumu merak ediliyor. Dövizi yatırım aracı olarak görenler dolar ve euro fiyatındaki son dakika dalgalanmaları araştırıyor. İşte 19 Kasım Salı döviz kuru...
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