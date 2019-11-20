Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 20 Kasım Çarşamba döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? soruları merakla araştırılıyor. Yatırım tercihi olarak dolar ve euro seçenler döviz kurunda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 20 Kasım Çarşamba döviz kuru...
Dolar ve euro fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Döviz almak ya da elindeki dövizi bozdurmak isteyenler dolar ve euro fiyatındaki gelişmeleri araştırıyor. Peki dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte 20 Kasım Çarşamba döviz kuru...
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