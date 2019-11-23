Altın fiyatları ne kadar? 23 Kasım gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın güne nasıl başladı? Güvenli liman olan altının fiyatlarında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. İşte 23 Kasım Cumartesi altın fiyatları...
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.800,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,37 yükselişle 270,20 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 23 Kasım Cumartesi altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 268,59 TL
SATIŞ: 268,63 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 432,78 TL
SATIŞ: 442,59 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 862,86 TL
SATIŞ: 885,18 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.731,13 TL
SATIŞ: 1.764,95 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.793,00 TL
SATIŞ: 1.820,00 TL
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