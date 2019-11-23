Altın fiyatları ne kadar? 23 Kasım gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın güne nasıl başladı? Güvenli liman olan altının fiyatlarında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. İşte 23 Kasım Cumartesi altın fiyatları...