Bakan Mustafa Varank yerli otomobil için net tarih verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak."

açıklamasında bulundu.



TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ PROJESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TOBB koordinasyonunda yürütülen yerli marka otomobil üretimi için, 2 Kasım 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi, Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding'le imzalandı. Atılan imzaların ardından şirketleşme süreci başlarken, bu konuda gerekli teknik ve finansal analizlerin yapıldığı bir döneme girildi. Yerli Otomobil Projesi'ndeki 5 babayiğide ilaveten TOBB da yüzde 5 hisseyle şirkete ortak oldu. Böylece 6 ortaklı bir proje oluştu.



Türk sanayisi ve teknolojisi açısından bir dönüm noktası olarak nitelendirilen proje için, teknoloji ve tüketici trendleri de izlenerek sektörde tamamen farklı bir konumlanma sağlayacak kapsamlı bir strateji oluşturulması hedeflendi.

Türk halkının görüş ve beklentilerine göre Türkiye'nin otomobilini tasarlayacağını vurgulayan Ortak Girişim Grubu, bu bağlamda ülke genelinde çok kapsamlı ve profesyonel bir tüketici araştırması yürüttüğünü de açıkladı.



Şirketleşme sürecinin gerçekleşmesinin ardından, gelecek dönemde yerli otomobilin tasarım, üretim, logo ve markasının belirlenerek prototipinin geliştirilmesine odaklanılacak.



Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olarak görülen "Türkiye'nin Otomobili"nin, B ve C segmentlerindeki 5 modelle piyasaya girmesi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi açısından 3 modelin aynı şasi üzerinde olması planlandı.



Projede, 3 fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planlar hazırlandı.