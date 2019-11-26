Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumlarından ödeyecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödeyecek. 150 bin din görevlisinin maaşlarının, hangi katılım bankası aracılığıyla ödeneceğine komisyon karar verecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 150 bin din görevlisinin maaşlarının faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödenmesi talimatını verdi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın öncülüğünde faizle mücadele kapsamında personel maaşlarının katılım bankaları aracılığıyla ödenmesine yönelik çalışma tamamlandı. Faizsiz finans kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı yapan 10 kişilik komisyonun üyeleri, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve üye 6 katılım bankasının temsilcileriyle görüşmeler yaptı. Komisyonun raporu üzerine Erbaş'ın imzasıyla il müftülüklerine gönderilen genelgede, 1 Kasım 2019'dan geçerli yapılacak kurum maaşı ödeme protokollerinde faizsiz finans kurumlarının tercih edilmesi istenildi. Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki merkez ve taşra teşkilatında görev yapan 150 bini aşkın personelin maaş ve ücretleri, faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödenecek. İl müftülükleri, halen devam eden kurum maaş ödeme protokollerinin sona ermesinin ardından maaş ve ücretlerin hangi banka aracılığıyla ödeneceğine karar vermek üzere bir komisyon kuracak. Birden fazla birimin aylık ve ücretlerinin birlikte ödenmesi talebinde bulunulması halinde merkezde kurulan komisyonda üç kişi yer alacak. Komisyon, maaş ve ücretlerin ödeneceği bankayı birkaç ay içerisinde tespit edecek.