Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? Altın yatırımcısı altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri merakla araştırıyor. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 26 Kasım Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 438 lira, Cumhuriyet altını 1792 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise öbceki kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 269 liradan işlem gördü. İşte 26 Kasım Çarşamba altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 270,52 TL
SATIŞ: 270,56 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 431,09 TL
SATIŞ: 440,87 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 859,49 TL
SATIŞ: 881,73 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.724,38 TL
SATIŞ: 1.758,07 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.786,00 TL
SATIŞ: 1.813,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 27 Kasım Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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