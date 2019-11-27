Altın fiyatları ne kadar? 27 Kasım Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? Altın yatırımcısı altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri merakla araştırıyor. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 26 Kasım Çarşamba altın fiyatları...