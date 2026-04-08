Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın danışmanı Levent Arkan'ın tacizine uğrayan üniversite öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı

Öte yandan, üniversite öğrencisi D.Ç.'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. D.Ç., ifadesinde, "21 Mart tarihinde 'Dolayısıyla bir gün D. Arkan olursan şaşırma' şeklindeki ifadeler benimle aradaki mesafeyi kaldırmaya, iletişimi kişisel ve özel bir zemine çekmeye çalışmıştır. Bu mesajlar beni ciddi şekilde huzursuz etti. Çünkü ben kendisine sadece iş için yazmıştım. Ancak o konuşmayı tamamen farklı bir yere çekmeye başladı. Ancak Levent Arkan buna rağmen konuşmayı tekrar tekrar aynı noktaya devam etti. En rahatsız olduğum 'Dolayısıyla bir gün D. Arkan olursan şaşırma' demesidir. Bu sözden sonra artık niyetinin iş olmadığını, benimle özel bir ilişki kurmaya çalıştığını anladım. Ayrıca şunu özellikle belirtmek isterim ki Levent Arkan ile aramızda herhangi bir tanışıklık yoktur. Sadece yaklaşık bir aylık yazışma ve telefon görüşmeleri bulunmaktadır. Bu kadar kısa bir süre içerisinde bu şekilde konuşması, benim açımdan durumu daha da kabul edilemez ve rahatsız edici hale getirmiştir" dedi.