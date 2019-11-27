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‘Leventbey’ ve ‘Muratbey’in özel sektöre satışı yapıldı

‘Leventbey’ ve ‘Muratbey’in özel sektöre satışı yapıldı
Giriş Tarihi: 27.11.2019

'de 2005 yılından bu yana yürütülen ıslah çalışmalarıyla geliştirilen ve tescillenen tohumluk 10 yerli çeşidinden ikisinin özel sektöre satışı yapıldı.

Niğde'de 2005 yılından bu yana yürütülen ıslah çalışmalarıyla geliştirilen ve tescillenen tohumluk 10 yerli patates çeşidinden ikisinin özel sektöre satışı yapıldı. Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, enstitüde düzenlenen törende, şu ana kadar yerli 10 patates çeşidini ülke tarımına kazandırdıklarını söyledi.

MALİYETLER DÜŞECEK

Bu yıl 2 yerli ve milli patates çeşidi 'Leventbey' ve 'Muratbey'in özel sektöre devir işlemlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Pırlak, "Bu çeşitlerimizin de devreye girmesiyle üreticilerimizin maliyetlerinin oldukça aşağı düşeceğini düşünüyoruz" dedi. Selanik Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bengi de daha önce 3 yerli çeşidi aldıklarını ve çoğaltımına başladıklarını ifade etti. "Leventbey" ve "Muratbey"i de aldıklarını dile getiren Bengi, "Yerli ve milli çeşitleri çoğaltmaktan gururluyuz. Ülke tarımına kazandıracağız. Bu çeşitlerimizi çoğaltıp önümüzdeki yıl çiftçilere satışına başlayacağız." diye konuştu.

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