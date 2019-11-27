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’da bir yılda ilk kez 2 hasadı

Manisa’da bir yılda ilk kez 2 üzüm hasadı
Giriş Tarihi: 27.11.2019

'da, kapalı sistem serada yapılan bağcılık denemeleri olumlu sonuçlandı. Açık bağlarda yılda 1 kez yapılabilen hasadını, kapalı sistem sayesinde yılda 2 kez gerçekleştirmek olanaklı hale gelirken, artık Kasım ayında da üzüm hasadı yapılacak.

Manisa'da, kapalı sistem serada yapılan bağcılık denemeleri olumlu sonuçlandı. Açık bağlarda yılda 1 kez yapılabilen üzüm hasadını, kapalı sistem sayesinde yılda 2 kez gerçekleştirmek olanaklı hale gelirken, artık Kasım ayında da üzüm hasadı yapılacak. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, "Topraksız tarımda sofralık üzüm yetiştiriciliğinde farklı üretim modellerinin etkileri' adlı projeye başladı. "'Spil Karası" cinsi üzümün kullanıldığı projede Türkiye'de bir ilk gerçekleşti. Enstitü Müdürü Akay Ünal, "Normal sürede aldığımız üzümün yanı sıra aynı yıl ikinci kez ürün elde ediyoruz. Bu da üreticiye kâr oluyor. Serada temiz, güvenilir ve hastalıksız bir ürün elde ettik" dedi.

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