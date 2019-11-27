Türkiye’nin otomobili Aralık’ta tanıtılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu Aralık’ta ön gösterim araçlarını tanıtacak” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının 2020 yılı bütçesini, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sundu. Başarıya giden bu yolda temel referans kaynaklarının 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi olduğunu belirten Varank, bakanlığının projeleri hakkında bilgi verdi. Savunma sanayi şirketlerinin son 5 yılda 7 milyar liraya yakın yurt içi ve yurtdışı sipariş aldığını kaydeden Varank, yerli otomobil konusunda ise Otomobil Girişim Grubu'nun aralıkta ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacağı bilgisini verdi. Varank, bakanlık projeleri arasında TÜBİTAK çatısı altında Kutup Araştırma Enstitüsü kurulmasını da saydı. İMECE uydusunun 2021'de uzaya fırlatılacağını, TÜRKSAT 6A uydusunun da 2021'de tamamlanacağını kaydeden Varank, Milli Uzay Programı'nı ise 2020'de ilan edeceklerini bildirdi.



2023'TE RAYLARDA



Varank, özetle şunları söyledi:



Milli Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında, ilk prototipi 2023'te raylarla buluşturacağız.



Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, geleceğin teknolojilerini yakalayan yeni nesil araçların üretilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Uluslararası deneyime sahip profesyonel bir ekibin liderliğinde, 100'den fazla Ar-Ge ve tasarım personeli, Bilişim Vadisi'ne taşınarak çalışmalarına hız verdi. Girişim Grubu, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak.



396 BİN İŞLETMEYE KREDİ FAİZ DESTEK ÖDEMESİ



Bakan Varank, son 10 yılda, 396 bin işletmeye 3,2 milyar lira kredi faiz destek ödemesi yaparak 22,3 milyar liralık kredi hacmi oluşturduklarına işaret etti. Varank, destek programlarıyla sadece bu sene 64 bin işletmeye 2,3 milyar liralık ödeme yaptıklarını, bu ödemeler içinde imalat sanayi işletmelerinin payının yüzde 62 olduğunu ve bu payı 2023'e kadar yüzde 75'e, orta-yüksek ve yüksek teknolojili alanlara ayrılan payı da yüzde 40'a çıkaracaklarını söyledi.