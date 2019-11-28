Teknoyatırım desteği genişletildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenledik. 10 milyon liranın altındaki yatırım projelerini de KOSGEB Teknoyatırım’a kabul edeceğiz” diye konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknoyatırım Destek Programı'nı yeniden düzenlediklerini belirterek, "Belirlediğimiz öncelikli ürünlere yönelik 10 milyon liranın altındaki yatırım projelerini de KOSGEB Teknoyatırım'a kabul edeceğiz. Bugün (dün) itibariyle çağrıya çıktık. Bu program sürekli açık olacak, yani girişimcilerimiz ihtiyaç duymaları halinde derhal başvurabilirler." dedi. Varank, Para dergisince düzenlenen "3. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin girişimcilikte özellikle de teknoloji tabanlı işlerde büyük potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, "Tüm illerde tanık olduğum çok çarpıcı başarı hikayeleri var. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci (BİGG) programından bu yıl 146 kişi 24 milyon liralık destek alarak faydalandı" görüşünü dile getirdi.



1,1 MİLYAR LİRALIK KAYNAK FIRSATI



Bakan Varank, teknoloji tabanlı girişimlere sermaye desteği sunmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte Tech-InvesTR programını hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Bu kapsamda beş yeni girişim sermayesi fonu, teknoloji girişimleri için 1,1 milyar liralık kaynak oluşturacak. Bu fon, start-up'ların ürünlerini ticarileştirmeyi amaçlıyor" dedi.