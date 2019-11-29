Bakan Kurum: Alt ve orta gelir grubuna proje üreteceğiz

Turkuvaz Yayın Grubu’nun yazılı medyadaki amiral gemisi Sabah Gazetesi’nin bugün gerçekleştirdiği 2. Türkiye 2023 Zirvesi’nde konuşan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, T. C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte alt ve orta gelir grubu için çok önemli bir proje hazırlığında olduklarının müjdesini verdi.

Turkuvaz Yayın Grubu'nun yazılı medyadaki amiral gemisi Sabah Gazetesi'nin bugün (29 Kasım 2019, Cuma) gerçekleştirdiği 2. Türkiye 2023 Zirvesi'nde konuşan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, T. C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte alt ve orta gelir grubu için çok önemli bir proje hazırlığında olduklarının müjdesini verdi. Kurum, "Tüm şehirleri kapsayan alt ve orta gelir grubuna hitap eden projeleri yapacağız. Yıllık 100-150 bin konut hedeflerinin olacağı çok anlamlı projeyi gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, açılış konuşmasında bakanlığının geleceğin şehirleri için, Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedefleri adına çalıştığını vurguladı. Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek, marka kalitesini artıracak ve dünya şehirleriyle yarıştıracak hale getirecek projeleri yapmaya devam ettiklerini ifade eden Kurum, geleceğin şehirlerinin geçmişle bugünü sentez halinde yarına taşıması gerektiğini söyledi. Akıllı şehir olmanın önemli olduğuna dikkat çeken Kurum, şehirlerin kişilikli ve kimlikli kalmasının şart olduğuna dikkat çekti. Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüksek hedefler belirlemeliyiz ama ayaklarımız da yere basmalı... Geleceğe bakmalıyız ama dünün de bugünün de farkında olmalıyız. Tarihi göz ardı etmemeliyiz. İstanbul'da tarihi en derin noktalarına kadar, sokaklarda mahallelerde hissedebilirsiniz. Bu nedenle tarihi değerlerimiz sadece geçmişimiz değil, bugünümüz ve yarınımızdır. Bu tarihi değerlerimizi de koruyarak gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Bu inceliği görmek yeterli midir, değildir. İncelikleri dikkatle ele almalı, bir kuyumcu hassasiyetiyle tüm sektörler olarak çalışmalıyız."

Kurum, "Bugün yeni değerlerin kıymetlerin oluştuğu yeniden yorumlandığı dünyanın eşiğindeyiz. Bu yeni dünyada sahne, ülkelerden çok şehirlerindir. 2050 yılında dünya nüfusu 9.7 milyara ulaşacaktır. Gelişmekte olan ülkelerin nüfusunun yüzde 63'ü şehir merkezlerinde yaşayacak. Tüketimin yüzde 91'i de şehirlerimizde gerçekleşecek. Bugün dünyanın 20 şehri ekonomik güç bakımından bir çok ülkeyi geride bıraktı. Londra Hollanda, New York Kanada ile yarış halinde. Tokyo tek başına Güney Kore ile rekabet ediyor. 2030'de mega şehir sayısı 41'e çıkacak, orta ölçekli sayısının da 558'e çıkması öngörülüyor" diye konuştu.

Tüm şehirlerin büyüklüğünün dünya yüzeyinin yüzde 3'ünü kapladığını, ancak paranın yüzde 80'i, inovasyonun yüzde 90'ı, küresel atığın yüzde 50'sinin şehirlerde üretildiğini belirten Kurum, dünya kaynaklarının yüzde 75'inin şehirlerde tüketildiğine dikkat çekti. Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emisyonların yüzde 60'ı yine şehirlerde. Dünya bu kirlilik nedeniyle felaket senaryolarına hazırlanıyor. Şehir konseptleri ortaya konuyor. Biz de takip ediyoruz. Ülkemizde 1950'li yıllarla başlayan çarpık kentleşmeye karşı kentsel dönüşüm sürecimiz devam ediyor. Bu nedenle hala Tekirdağ Ergene'deki çevre kirliliğiyle mücadele ediyoruz. Planlı kentleşmenin ne kadar önemli olduğunu yaşayarak hissediyoruz. 75 milyon vatandaşımız şehirlerde 6.3 milyon vatandaş köylerde yaşıyor. Biz yılın başında Antalya'da 2023'e doğru çevre ve şehirciliğin geleceği toplantısı yaptık. İki günlük istişareler sonucunda 127 ayrı hedefi ortaya koyduk. Şehirlerimizin 100 yıllık planlamalarını yapmak için strateji planını ortaya koyuyoruz. Bu 2020'de tamamlanacak. Afetlere hazır, kimlikli, kişilikli, engelli dostu marka şehirleri inşa etmeye çalışıyoruz."

Enerjinin, suyun çok önemli ve değerli olduğu süreçte enerji verimli sıfır atık uyumlu akıllı teknolojilerle donatılmış yapılar inşa etmeye çalıştıklarını belirten Bakan Kurum, "Arıtmalardan elde edilmiş su bu dönüşümle yüzde 1'den yüzde5'e çıkacak. Günlük kişi başı bin 500 metreküp su kullanan ülkeyiz ve su fakiriyiz. Tedbir almazsak 2030'lu yıllarda su kıtlığı yaşamaya başlayacağız, 2050'li yıllarda ise su savaşları başlayacak. Suyu en verimli şekilde kullanmak durumundayız. İklim değişikliğiyle dünya karşı karşıya. Sıfır atık projesi yürütüyoruz Sayın Emine Erdoğan himayesinde. Türkiye'nin en büyük çevre projesiyle iklim değişikliğiyle mücadelede, doğayı korumada çok önemli adımları atmaya çalışıyoruz. Yüzlerce millet bahçesi yapıyoruz" dedi.

Kentsel dönüşümün en önemli sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Kurum, nüfusun yüzde 71'inin riskli bölgelerde yaşadığını kaydetti. Kurum, "Çocuklar fay hattı üzerinde oynuyor, aileler fay hattı üzerinde yaşıyor. Kentsel dönüşümün yeniden konuşulmaya başladığı süreçte, afetlere hazır şehirleri yapmak için biz işe 2012 yılında başladık. Cumhurbaşkanımız 'Bedeli ne olursa olsun, biz kentsel dönüşümü yapacağız' dedi. 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık. 13 milyar lira kaynak aktardık. Kira, faiz, yardım, hibe gibi destekleri aktardık. Belirlemiş olduğumuz hedef doğrulusunda artık konuşacak süre kalmadı iş yapma zamanı. Kentsel dönüşümle ilgili 1,5 milyon acil öncelikli dönüştürme hedefledik. Yılda 300 bin ile 5 yılda dönüşüm sürecini tamamlamak istiyoruz. T. C. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte alt ve orta gelir grubuna yönelik bir projeyi hazırlıyoruz. Tüm şehirleri kapsayan alt ve orta gelir grubuna hitap eden projeleri yapacağız. Yıllık 100-150 bin konut hedeflerinin olacağı çok anlamlı projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Böylece kentsel dönüşümdeki yıllık 300 bin hedefinin bir kısmını kamu olarak biz gerçekleştireceğiz. Bu yıl da 25 bini İstanbul'da olmak üzere kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Bankalar, İller Bankası ve Emlak Bankası ile beraber depremle ilgili dönüşümde belediyelere yüzde 50'ye kadar kredi desteğiyle süreci yönettiklerini belirten Bakan Kurum, Türkiye'nin 2023'e gelindiğinde her alanda dünyayla yarışır hale gelmesini istediklerini kaydetti. Kurum, ayrıca İstanbul Finans Merkezi projesinin inşaatının 2021'de tamamlanmasını hedeflediklerini vurguladı. Kurum, "Vatandaşımız için şehirlerimiz için dertliyiz. Neşet Ertaş'ın dediği gibi aşk ile çalışan yorulur mu biz aşk ile çalışıyoruz. Geleceğimizin şehirleri için, ülkemizin 2023, 2053, 2071 hedefleri için çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

GELECEĞİN ŞEHİRLERİ TARTIŞILDI

2. Türkiye 2023 Zirvesi'nin ilk panelinde "Geleceğin Şehirleri' tartışıldı. ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı moderatörlüğünde gerçekleşen panelde T.C Şehircilik ve Çevre Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, IGA CEO Danışmanı Melih Mengü, KONUTDER Başkan Yardımcısı Ziya Yılmaz, GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Neşe Can Çekici, INDER Başkanı Nazmi Durbakayım gelecek stratejilerini paylaştı.

T.C Şehircilik ve Çevre Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, gelecekte evlerin artık enerji üretebilen sistemlerle donatılacağını belirtti. Bu yeni sistemle faturaların ödenmeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Birpınar, "Bir ev düşünün 2030'da, çatısında güneş panellerinin olduğu ve bunların gün ışığıyla yaşayan bir enerji ve aşağıda bir kombi var ve lityum piller olacak, evin elektriği ısıtması soğutması ve her türlü elektrik ihtiyacı buradan karşılanacak. Bu üretildiği zaman evde elektrik faturası ödenmeyecek, doğalgaz faturası ödenmeyecek, elektrik doğalgaz hatları gelecekte olmayacak. Geleceğin şehirlerinde petrol ofisleri yok. Bütün markalar elektrikli araçlar yaptı, aynı enerjiyle insanlar araçlarını da şarj edecekler. Bütün petrol ofislerinin de olmadığı bir dünya, fosil yakıtlarının olmadığı bir dünya olacak. Bu çok uzak değil. Bu yenilenebilir enerji sorununu çözecek. Bu değişimin çok hızlı olacağını düşünüyorum" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Ankara'daki binasından örnekler paylaşan ve 18 aydır binaya bir çöp kamyonunun dahi gelmediğini belirten Birpınar, kaynağından ayrıştırma yapıldığını vurguladı. Türkiye'nin yurtdışından çöp ithal ettiğine yönelik eleştirileri de yanıtlayan Prof. Dr. Birpınar, "Geleceğin şehirlerinde bizim kullandığımız her atık birer hammadde haline geliyor. Türkiye için çöp ithal ediyor deniliyor, çünkü bunları işleyip satıyoruz. Geleceğin şehirlerinde atık sektörü inşaat sektörünü bile geçecek. Buradan bütün şirketlere atık sektörüne yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

INDER Başkanı Nazmi Durbakayım, geçen dönemde müteahhitlerin hem arsa garantörü, hem kredi kefili gibi projelerde birçok yükün altına girdiğini hatırlatarak "Şartlar bozuldu, biz yerine getirdik. Şimdi yanlışımızı anladık. SBB isimli yeni bir sisteme geçiyoruz. Bu model Amerika'da uygulanıyor. Biz de yapı müteahhitleri olarak bu modele geçeceğiz. Bunu kentsel dönüşümde de yapmak mümkün. Bu modelin de oturtulması ve pilot şehirlerin çoğalmasıyla Türkiye'yi ileriye taşıyacağız" dedi.

GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Neşe Can Çekici ise kentsel dönüşümde 6.5-7milyon konutun dönüşümünün söz konusu olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

"Bu tarihi bir sorumluluk ve tarihi bir fırsat. 99 depreminden önce inşa edilmiş İstanbul'da 3 milyon, Türkiye'de 13 milyon konut var, bu da 400-500 milyar dolar finans gerektiriyor. Büyük bir makro vizyondan bahsediyoruz. Dünya hızlı bir kentleşmeye gidiyor, göçler dünyayı farklı kılıyor, iklim ve dijitalleşmeyle birleşince birçok formül çıkıyor. Bunları fırsata dönüştürmeliyiz."

IGA CEO Danışmanı Melih Mengü de İstanbul'un konumu gereği artık uluslararası şirketlere ev sahipliği yapma durumunda olduğunu belirterek ,havalimanlarının hem ülkenin ilk intibası için önemli olduğunu hem de uluslararası şirketlerin toplantılarını bile gerçekleştirdikleri bir mekan olarak öne çıktığını vurguladı.

KONUTDER Başkan Yardımcısı Ziya Yılmaz, ise yabancıya mülk satışının çok önemli bir konu olduğuna dikkat çekerek, "7 milyona yakın konut dönüşmesi gerekiyor, kaynağa ihtiyacımız var. Yabancıya mülk satışına ağırlık verirsek, bizim sektöre de büyük bir görev düşüyor, biz daha iyi yapabiliriz, kamuya görev düşüyor, kamu elini taşın altına koymalı, bununla ilgili fon oluşturup ülkemizi tanıtacağız, bizler oralarda geliştiriciler olarak kendi markalarımızı anlatacağız, konut satışları yapacağız. Bunu 20 milyar dolarların üzerine çok kolaylıkla taşıyabiliriz" diye konuştu.

2. Türkiye 2023 Zirvesi'nin açılışında konuşan Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman önümüzdeki dönemin en önemli sıkıntılarından olan çevre kirliliğine karşı Geleceğe Nefes projesiyle katkıda bulunmak istediklerini dile getirerek "Sabah Gazetesi olarak T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte önemli bir proje başlattık. 2023 yılına kadar 5 yılda 1 milyon fidan dikerek 2023 hatıra ormanını yapmayı planlıyoruz. Sivas ve Kayseri'de ilk fidanlarımızı diktik" dedi. Uzman, konferans katılımcılarına da katkıda bulunabilmeleri için tohum verildiğini belirterek "Bu zirveye değerli fikirleri ve deneyimlerini paylaşmak için katılan kamu yöneticilerine ve özel sektör temsilcilerine iş insanlarına sponsorlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz verimli bir zirve olmasını diliyorum" dedi.

TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN: HEDEFLERE ULAŞMANIN ANAHTARI DİJİTALLEŞME VE NİTELİKLİ İŞGÜCÜ

Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı medyadaki amiral gemisi Sabah Gazetesi'nin bugün (29 Kasım 2019, Cuma) düzenlediği 2. Türkiye 2023 Zirvesi'ne katılan T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat için devrede olan dijital gümrük projesini, ithalat için başlatacaklarını dile getirerek, "Böylece ithalat yapmak isteyenler sistem üzerinden başvurup ithalat yapabilecek. Eksiklerini tamamlayabilecek. Bazı güncellemeler bekliyoruz, onu tamamlayınca başlayacağız" dedi.

Bakan Pekcan, konuşmasında küresel ekonomi ve mal ticaretindeki düşüşe, artan korumacılık önlemleri ile ticaret savaşlarına dikkat çekerek,Türkiye'nin tüm bunlara rağmen ihracatında artışı sürdürdüğünü vurguladı. Dünyadaki keskin değişikliklerin sürdürülebilir büyüme kaygısını da öne çıkardığını ifade eden Pekcan, şunları söyledi:

"Dijitalleşmenin sürdürülebilir büyümenin ana aktörü olarak tanımlanıyor. Artık sadece nüfusun ve ucuz işgücünün büyümeye etkisi gittikçe azalıyor, Büyüme, Ar-Ge'ye, teknolojiye, inovasyona, bunları üreten ve kullanabilen eğitimli beşeri sermayeye dayanıyor Bu büyüme dönüşümünü ülkemiz açısından fırsata dönüştürmek istiyoruz. İhtisas serbest bölgelerine yüksek teknolojili ürün yatırımlarını çekmek için teşvikler getirdik. Tüm paydaşlarla istişare ederek ihracat planını paylaştık, ihracatı artıracak tedbirler alıyoruz. İhracatı tabana yaymak için esnaf ve sanatkârın da imkânlardanyararlanması için pazarlama ve ihracat kapsamında e-ticaret pazara giriş markalaşma eğitimleri verdik. 7 bin esnaf bu eğitimlerden faydalandı. Kadın ve genç girişimciler daire başkanlığını kurduk. 14 ilde bin 600 kadın girişimciye eğitimler verdik. 56 ilde 67 ihracat destek ofisi kurduk. İhracatçı olmak isteyen herkes bilgi ağına ve bakanlığa ulaşabiliyor, bunu 81 ile yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Diş ticaret meslek liseleri için çalışıyoruz."

Bakanlıkta blockchain projeleri geliştirdiklerini, ayrıca ihracatçılara birer dijital kimlik vereceklerini kaydeden Pekcan, destekleri 'kolaydestek.com' sitesinden anlattıklarını ve tam otomasyona geçeceklerini vurguladı. Pekcan, destek başvurularının sistem üzerinden yapılıp sonuçlandırılabileceğini belirterek, "İthalatta dijital gümrük projesine başlıyoruz. Sistem üzerinden başvurup eksiklerinizi tamamlayabiliyorsunuz. İthalatta bazı güncellemeler bekliyoruz ,onu tamamlayınca başlayacağız. Teminat mektuplarını e-teminat olarak sisteme aldık. 475 firma kendi tesislerinde işlemlerini yapabiliyor, 2020'de 500 firmaya çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşmasının ardından 'Savunma Sanayi ve İhracat' paneli gerçekleştirildi. Paneli, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin yönetti. Panelde TİM Başkan Vekili İbrahim Pektaş, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Vestel Avrupa Dışı Ülkeler Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Volkan Karaçalı, İstanbul Finans Zirvesi Başkan Vekili ve Kardemir CFO'su Furkan Ünal, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Kardemir Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan ve BMC Kara Araçları Genel Müdürü Bülent Santırcıoğlu katıldı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, en büyük projelerinin insan kaynağı olduğunu vurgulayarak, "2 bin 500 mühendisi şirkete kazandırdık. Amacımız kendi uçağımızı yapacak mühendisleri, teknisyenleri yetiştirmek. Emin olun ileride şirketimiz Boeing ile Airbus ile eşdeğer olacak. 2028 yılında 11 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz, bu yıl 1 milyar dolar ihracata imza atacağız" dedi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, geçen yılı 1 milyar 872 milyon dolar ciroyla kapattıklarını bu yılı da 2.5 milyar dolarlık bir ciroyla tamamlayacaklarını belirterek, "Organizasyon yapımızı değiştirerek ihracatımızı yüzde 50 arttırdık. 2019 yılında yaptığımız kadar ihracat için 2020 yılı sözleşmelerimizi yaptık, halihazırda kasamızda sözleşmemiz var. 2019 kadar ihracat için 2020 yılını garanti altına almış durumdayız" diye konuştu.

TİM Başkan Vekili İbrahim Pektaş, Türkiye'nin ekonomik sıkıntılardan kurtulmasının tek önemli noktasının ihracat olduğunu belirterek, "Bütün hedefimiz dış ticaret fazlası veren bir Türkiye. Geçen yılki ihracatımız 170 milyar dolardı, bu yılki ihracatımız 182 milyar dolar olacak. Küresel ekonomideki sıkıntılar göz önüne alındığında bu önemli bir başarıdır. Bu sene küresel ekonominin çok zayıfladığı bir dönemde ülkemizin böyle bir performans yakalaması hem insanlarımızın hem de hükümetimizin dik duruşuyla sağlanmıştır" dedi.

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, eski adı Boydak olan holdingte kayyum olarak görev yaptıklarını ve bu süreçte şirketin çok iyi bir performans sergilediğini anlattı. Ertekin, 2016'nın lik 9 ayında 533 milyon lira olan faaliyet karını TMSF yönetiminin 1 milyar 17 milyon liraya yükselttiğini bunun yüzde 80.8'lik artışa işaret ettiğini belirtti.

BMC Kara Araçları Genel Müdürü Bülent Santırcıoğlu milli ve yerli sanayi için üretime ve araştırmaya devam ettiklerini dile getirerek yerli motor, zırh geliştirme projelerinin sürdüğünü kaydetti.

Kardemir Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, özellikle savunma sanayi tarafında olan şirketlerin bir envanter çalışması yapması gerektiğini söyleyerek "Hangi tür çelikler üretiliyor, bunlarla ilgili envanter çalışmasına ihtiyacımız var. Elimizde ne var, neye ihtiyacımız var bilemiyoruz. Bunların projeksiyonunun oluşturulması gerekiyor. Bu ihtiyacın yurtiçinden nasıl karşılanacağına ilişkin planlama yapılmalı. Faklı sektörleri farklı alanlara entegre etmekte zorlanıyoruz. Bunları yaparsak gizli, açık ambargolardan etkilenmeyeceğiz" diye konuştu.

Vestel Avrupa Dışı Ülkeler Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Volkan Karaçalı, 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi konulan ABD pazarında başarılı olabilmek için Türkiye'nin marka sahibi olması gerektiğini belirterek "Fakat marka için uzun yıllar lazım. Kestirme yollar oluyor elbette, ABD menşeili markalar satılığa çıkıyor, bizim bu fırsatları değerlendirmemiz lazım. Bu fırsatlar çıktığında devletimizin bize destek olmasını istiyoruz" dedi.

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 2. Türkiye 2023 Zirvesi'nde Halkbank, İGA İstanbul Havalimanı, Atp Koza, Türk Hava Yolları ve Türk Telekom ana sponsor olarak yer aldı. Aselsan, Astaş Holding, Avrupa Konutları, Borsa İstanbul, Takas İstanbul, Merkezi Kayıt İstanbul, Dap Yapı, Pasifik, Türk Havacılık Uzay Sanayii ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) panel sponsoru olduğu Zirve'de, Çalık Holding, Doğuş Grubu, Eminevim, Toki Emlak Konut, İstikbal, Kardemir, Mesa ve Nef co-sponsor oldu. Arzum Okka, Finansal Kurumlar Birliği, Kuzu Grup, Sur Yapı ve Teknik Yapı ise Zirve'de destek sponsorları olarak yer aldı.