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açığı geriliyor

Dış ticaret açığı geriliyor

29.11.2019, 10:11 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019,10:48

ile işbirliğiyle oluşturulan geçici verilerine göre; 2019 yılı Ekim ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %0,1 azalarak 15 milyar 664 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ekim ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %0,1 azalarak 15 milyar 664 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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