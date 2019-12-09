Cumhuriyet çınarı Mazhar Zorlu

Türkiye’nin önde gelen sanayicilerinden, Türk futbolunun ve Altay Spor Kulübü’nün efsane başkanı Mazhar Zorlu, sanayi ve sporun kahramanı, fakir-fukara ve öğrencilerin babasıydı

EGE'NİN UNUTULMAZ SİMALARI - GÜRKAN ERTAÇ

Mazhar Zorlu, 23 Haziran 1923 tarihinde İzmir'in Tilkilik semtinde doğdu. İlkokulu İzmir'de, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. 1943 yılında, Hukuk Fakültesi'ne girdi. Ancak harp senelerinin getirdiği ağır ekonomik şartlar nedeni ile, ailesine bakmak mecburiyetinde kaldığı için tahsilini yarım bırakıp iş hayatına atıldı. Arı İnşaat şirketinde, Cumaovası Havaalanı ve Ereğli liman şantiyesi inşaatında çalıştı. Şu anki adı Adnan Menderes olan Cumaovası Havaalanı inşaatında puantör olarak işe başlayan Mazhar Zorlu, çalışkanlığıyla ön plana çıkıyor, inşaatla ilgili herşeyi öğrenmeye çalışıyordu. O'nun işine dört elle sarılması, çevresindekilerin işine geliyor, tüm işleri genç Mazhar'a yüklüyorlardı. Ancak, o bu tavrı "Zavallılar ekmeklerini bana veriyorlar" diye değerlendiriyor, yani kendi deyimiyle, tembel insanlar yüzünden iş öğreniyordu. Ustaların sabah kot ve ölçü almak için mühendisin gelmesini beklemesi Mazhar Zorlu'nun canını sıkıyordu. Bir akşam, proje mühendisinden kot ve ölçü vermeyi öğrendi. Ölçüleri vermeye başladı. Artık Mazhar Zorlu sayesinde ustaların işe başlamak için mühendisin gelmesini beklemelerine gerek kalmamıştı.



Bir tarihi fotoğraf: Mazhar Zorlu yakın arkadaşları Sakıp Sabancı (merhum) ve Selçuk Yaşar'la.



HER ŞEY 1948'DE BAŞLADI

1948 yılında kendi şirketini kurarak, Manisa-Akhisar yolu ve Manisa Zirai Donatım Kurumu binalarını yaptı. 1950'lerde kurduğu ortaklık, İzmir Piyale Fabrikası, Varyant Yolu, Hal Binası, Tınaztepe Okulu, DSİ binaları Belediye Sarayı inşaatının ilk bölümü, Alsancak Stadı, Güzelyalı Hava Eğitim Komutanlığı, İzmir Bergama yolu, DSİ ihaleleri ile çok sayıda konut yapımlarını gerçekleştirdi. 1958 yılında inşaat işlerinin yanısıra plastik sektörüne girdi. Türkiye'de boru ve profil dallarında birçok ilke imzasını attı.



Koç Holding'in banisi Vehbi Koç, Mazhar Zorlu'yu çok severdi.

SIFIRDAN 21 ŞİRKET KURDU

Plastik sektöründe Ege Profil, Ege Pen, Ege Plast, Ege Yıldız, Mermerit, Necati Zorlu (Kıbrıs), Termoplast (Almanya), Ege Herkül (Kazakistan), Ege Polimer Center (Rusya), Rom Egeplast (Romanya), Ege Bahçesaray şirketlerini kurdu. 1980'lerden sonra, hızlı bir gelişim göstererek tekstil, döküm mermer, turizm, ticaret, sigorta ve hizmet sektörlerinde birçok yeni şirket ile faaliyet alanını genişletti. Grubun Almanya, Kazakistan, Rusya, Romanya ve Kuzey Kıbrıs'ta yatırımları vardı. Tüm bu kurumlar, 1997'de Mazhar Zorlu Holding bünyesinde toplandı. Halka açık şirketleri arasında Mazhar Zorlu Holding, Ege Plast, Ege Profil, EGS Holding şirketleri, Güçbirliği Holding Şirketleri ve Kipa A.Ş. bulunuyordu. Fakir fukaraların babasıydı. İzmir İl Fakirlerine Yardım Derneği'ni kurdu.





Mazhar Zorlu, oğulları Kemal ve Nafiz'le.



ADINA MESLEK LİSESİ VAR

İzmir Avni Akyol Lisesinin yapımında katkıları bulunan Mazhar Zorlu'nun en son yaptırdığı, Mazhar Zorlu Anadolu Teknik ve Plastik Endüstri Meslek Lisesi, ülkemizde örnek teşkil edecek, Türkiye'nin ilk ve tek eğitim kurumu olarak 1998 yılı Eylül ayında açıldı. İzmir'in en önemli liselerinden biri unvanını koruyor. Mazhar Zorlu, hayatını birleştirdiği Ayhan Zorlu ile 51 yıl mutlu bir hayat sürmüştü.



Mazhar Zorlu'nun, KSK'yi amatör kümeden kurtararak yeniden 2. Lig'e alış müjdesini YENİ ASIR vermişti.



SPORDA BİR EFSANEYDİ VERGİ ŞAMPİYONUYDU

ALTAY'A yaşantısı boyunca unutulmaz hizmetler yapan Mazhar Zorlu, Futbol Federasyonu Başkanlığı'nda da bulundu. Döneminde, İkinci Lig'den amatör kümeye düşen Karşıyaka'yı kurtarmış ve yeniden İkinci Lige almıştı. YENİ ASIR'a o tarihte verdiği demeçte, "2. Lige renk katmak istedim. Karşıyaka gibi bir sembol kulüp amatör kümeye yakışmazdı" demişti. Zorlu, yakın arkadaşı KSK Onursal Başkanı Selçuk Yaşar'la birlikte İZVAK'ı (İzmir Güçbirliği Spor Vakfı) kurmuştu.





Milli Prodüktivite Merkezi , Mazhar Zorlu'ya ödül vermişti.



VERGİ ŞAMPİYONUYDU

İŞ hayatı boyunca, vergi ödemede gerek şahsının, gerekse şirketlerinin üstün başarılarından dolayı altın, gümüş, bronz madalyalar ve belgeler ile ödüllendirildi. Şirketlerinin ihracattaki başarılarından dolayı da, değişik zamanlarda benzer madalyalar aldı, Milli Prodüktivite Merkezi tarafından yılın işadamı seçildi. Mazhar Zorlu, ticari alandaki geniş ve çok yönlü çalışmalarını aynı şekilde sosyal yaşamda da pekiştirdi.



İzmir'in anıt isimleri: Samim Sivri, Oğuz Tatış, Cem Bakioğlu, Kemal Çolakoğlu, Kemal Zorlu, Tufan Ünal, Mazhar Zorlu, Şinasi Ertan ve Selçuk Yaşar.



ŞİRKET yönetimlerini 1997'de evlatları Kemal ve Nafiz Zorlu'ya bırakan Onursal Başkan Mazhar Zorlu, işlerden hiç kopmadı. Zorlu, Çeşme'de tatilin zevkini çıkarmak için Cuma günleri hazırlık yapan ve Pazartesi işine öğle saatlerde alkollü dönen iş insanlarına çok kızıyordu. "Eğer bir ihtilal lideri olsaydım Çeşme'yi bombalardım. Haftanın 4 gününü avare geçiriyorlar. Cuma'dan mangalı, balıkları, içkiyi konuşuyorlar. Cumartesi- Pazar tatil yine kayıp. Pazartesi de sarhoşlukla öğleye doğru işe geliyorlar, yazık" derdi.