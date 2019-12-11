  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Havran’da mandalina hasadı sevindirdi

Havran’da mandalina hasadı sevindirdi

Havran’da mandalina hasadı sevindirdi
Giriş Tarihi: 11.12.2019

'İN Havran ilçesinde 1970 yılında 'den getirilen fidanlarla başlayan mandalina üretiminde binlerce tona ulaşıldı. ve Başkanı , bu yıl fiyatın mandalina üreticisini sevindirdiğini söyledi.

BALIKESİR'İN Havran ilçesinde 1970 yılında Rize'den getirilen fidanlarla başlayan mandalina üretiminde binlerce tona ulaşıldı. Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer, bu yıl fiyatın mandalina üreticisini sevindirdiğini söyledi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Havran’da mandalina hasadı sevindirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN