Havran’da mandalina hasadı sevindirdi

BALIKESİR'İN Havran ilçesinde 1970 yılında Rize'den getirilen fidanlarla başlayan mandalina üretiminde binlerce tona ulaşıldı. Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer, bu yıl fiyatın mandalina üreticisini sevindirdiğini söyledi.
BALIKESİR'İN Havran ilçesinde 1970 yılında Rize'den getirilen fidanlarla başlayan mandalina üretiminde binlerce tona ulaşıldı. Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer, bu yıl fiyatın mandalina üreticisini sevindirdiğini söyledi.
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