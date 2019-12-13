Milli Piyangoculardan bilet almayın kampanyasına tepki

MİLLİ Piyango ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak, "2020 yılbaşı özel çekilişi için kimse bilet almasın" şeklinde özellikle yurtdışından sistemli kara propaganda yapıldığını söyledi.

MİLLİ Piyango ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak, "2020 yılbaşı özel çekilişi için kimse bilet almasın" şeklinde özellikle yurtdışından sistemli kara propaganda yapıldığını söyledi. Milli Piyango bileti satarak geçimini sağlayanların yüzde 80'inin engelli olduğunun altını çizen Çakmak, "300 milyon lira civarında devlete vergi getirisi olan yılbaşı biletlerinin satılmaması için şer odakları Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile ilgili yalan yanlış haberler yapıp, sosyal medyada yayıyor. MPİ devletin tekelinde. Kimse milli piyango bayisinin bir yılbaşında kazandığı ekmeğine, alın terine kan doğramasın" dedi.

SUÇ DUYURUSU

Milli Piyango'nun 80 milyon liralık yılbaşı özel çekilişi biletleri hızla tükenirken, Çakmak, "Şer odaklarının siyasi içerikli ya da yalan yanlış söylemleri vatandaşlar tarafından da gerçekmiş gibi paylaşılıyor. Engellilerin istihdam edildiği bu sektörü baltalamak istiyorlar. Korsan bayilerle birlikte İzmir'deki toplam 35 bin kişinin ekmeği ile oynuyor bu kişiler. Konuyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunaca