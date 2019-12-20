572 şehit, gazi ve yakınına müjde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuya 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamalarının bugün gerçekleştirileceğini bildirdi. Selçuk, KPDK toplantısında şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için geliştirdikleri istihdam politikalarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve talimatlarıyla genişlettiklerini vurguladı. Selçuk, şöyle konuştu: "2002'ye kadar 6 bin 315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımıza istihdam hakkı sağlanmışken, hükümetlerimiz döneminde bu sayı 36 bin 299'a ulaştı. Bu çerçevede kamu kurumlarımızda bugüne kadar toplamda 42 bin 614 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam ettik. Ayrıca, tercihlerini gerçekleştiren 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın da atamalarını gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek isterim. Ayrıca atamaların yılda iki kez değil, sürekli yapılmasını sağladık. Sadece memur ve hizmetli kadrolarına atama yapılmaktayken öğrenim durumuna göre ihraz edilen unvanlara atanmayı sağladık. 45 yaşını geçen hak sahipleri için de istihdam hakkı tanıdık."