Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 20 Aralık Cuma döviz kuru...

Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9380 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6020 lira olmuştu. Döviz yatırımcısı dolar ve euro kurundaki son dakika gelişmelerini araştırıyor. İşte 20 Aralık Cuma döviz kuru...
Dolar ve euro fiyatında yaşanan dalgalanmalar dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından merakla araştırılıyor. Dolar bugüne nasıl başladı? Euro bugün ne kadar? Dün yüzde 0,3 artışla yükselişini üst üste 5'inci işlem gününe taşıyan ve 5,9430'dan kapanan dolar/TL bugün ne kadar oldu? İşte 20 Aralık Cuma döviz kuru...
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