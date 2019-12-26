Altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Aralık gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Altın bugün düştü mü? Gram altın, çeyrek altın bugüne nasıl başladı? sorusu altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. İşte 26 Aralık Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 466,00 lira, Cumhuriyet altını 1.909,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,60 yükselişle 286,70 liradan işlem gördü. İşte 26 Aralık Perşembe altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 287,36 TL

SATIŞ: 287,42 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 457,29 TL

SATIŞ: 467,65 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 911,73 TL

SATIŞ: 935,30 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.829,18 TL

SATIŞ: 1.864,88 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.897,00 TL

SATIŞ: 1.926,00 TL