Yerli otomobilde lale detayı beğenildi

Daha önce far tasarımı ve kaportası gün yüzüne çıkan yerli otomobilin dün de tamponu ve difüzörü gösterildi. Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin otomobili için geri sayım devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık Cuma günü tanıtacağı yüzde 100 yerli otomobil SUV modelindeki lale detayı Twitter'da büyük beğeni toplandı.