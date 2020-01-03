ABD-İran gerilimi altın fiyatlarını uçurdu! İşte 03 Ocak güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

03 Ocak 2020 altın fiyatları, ABD-İran gerilimiyle adeta uçtu. Son dakika gelişmeleri altın fiyatlarına yansırken, yatırım yapmak isteyen binlerce kişi tarafından 'gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?' merak konusu oldu. İşte 03 Ocak 2020 Cuma güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ABD ve İran arasında gerilim yaşanırken, altın fiyatlarının güne nasıl başladığı merak konusu oldu. Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri yakından takip eden ve yatırım yapmayı düşünenler tarafından 3 Ocak Cuma güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatlarını araştırdı. İşte 03 Ocak 2020 Cuma güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ABD - İran gerilimi sonrası bugünkü altın fiyatları tavan yaptı. Sabah saatlerinde İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü duyuruldu. İran gelişmeleri doğrularken, intikam açıklamaları art arda geldi. Dünya savaşın eşiğine gelirken, Pentagon emri Trump'ın verdiğini açıkladı. Trump sosyal medya hesabından ABD bayrağı paylaştı.

ABD ve İran arasındaki son dakika gelişmeleri bugünkü altın fiyatlarını da etkiledi. Küresel risk eşiğinin artması altının dolar cinsinden değerini ifade eden Ons birimini uçurdu. Ons Altın 1530 dolara yükselirken, altın gram fiyatı ise 295 TL'yi geçti.

PENTAGON, SÜLEYMANİ'NİN TRUMP'IN TALİMATI İLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis ve Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri'nin öldürüldüğü bildirildi. Pentagon, Süleymani'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile öldürüldüğünü açıkladı. İran devlet televizyonu, Süleymani ve El Mühendis'in, ABD'nin düzenlediği füze saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

ABD-İRAN GERİLİMİ ALTIN FİYATLARINI ETKİLEDİ

İran'ın sembol ismi Kasım Süleymani'nin ölümü küresel riski arttırdı. İran'ın intikam açıklamaları savaş riskini arttırdı. Kasım Süleymani, doğrudan İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney'e bağlı olarak çalışıyordu. ABD'nin bu hamlesi ile küresel savaş riski arttı, altın fiyatları yükselişte geçti. Petrol fiyatları da 4 dolar kadar arttı.

ONS ALTIN EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Ons Altın 2020'nin henüz başındayken en yüksek seviyesini gördü. 1500 - 1510 dolar bantlarında seyreden Ons Altın küresel riskin artmasının ardından 1530 dolara vurdu.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatları yükselecek mi? Son gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından yoğun şekilde aranıyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş iç ve dış piyasa kaynaklı yaşanabiliyor. Altına yönelim arttıkça fiyatlar yukarı yönlü hareket ediyor. Yönelim azaldıkça fiyatlar düşüyor. Arz/Talep ekseninde gelişen fiyatların yükselmesi bekleniyor. Küresel risk iştahı arttığında yatırımcılar güvenli liman olarak altını görüyor ve alımlar artıyor. Talep arttıkça fiyat yükseliyor.

3 OCAK CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

295.586



ÇEYREK ALTIN

478.43



YARIM ALTIN

956.87

TAM ALTIN

1,907.88

CUMHURİYET ALTINI

1,969.00