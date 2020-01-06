Öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar oldu? İşte yeni rakamlar...

Öğretmenlerin 15 saat üzerinde girdikleri ders için aldıkları ücret olan ek ders ücretlerinin 2020 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. Yeni yıl ile birlikte ek ders ücretlerinde de değişim oldu. İşte 2020 ek ders ücretleri...

Ek ders ücreti 2020'de ne kadar oldu? sorusu öğretmenler tarafından merak ediliyor. Öğretmenlerin 15 saat üzerinde girdikleri ders başı için aldıkları ek ders ücretlerinde de artış sağlandı. Peki 2020'de ek ders ücretleri ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

EK DERS ÜCRETİ 2020'DE NE KADAR?

Ek ders ücretleri öğretmenlerin görev saatine göre değişmekle birlikte;

Hafta içi gündüz vakti öğretmen örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders başına net ücret 17,21 TL, özel sınıf ve cezaevi öğretmenleri 21,52 TL, destekleme ve yetiştirme kurslarında 34,80 TL olarak ödenir.

Hafta içi gündüz vakti yüksek lisans yapan öğretmen örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders başına net ücret 17,95 TL, özel sınıf ve cezaevi öğretmenleri 22,44 TL, destekleme ve yetiştirme kurslarında 35,91 TL olarak ödenir.

Hafta içi gündüz vakti doktora yapan öğretmen örgün/yaygın eğitim kurumlarında 19,66 TL, özel sınıf ve cezaevi öğretmenleri 24,58 TL, destekleme ve yetiştirme kurslarında 39,33 TL ek ders başına net ücret ödenir.

Gece, hafta sonu ve tatillerde öğretmen örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 18,32 TL, özel sınıf ve cezaevinde görevli öğretmenler 22 90 TL, destekleme ve yetiştirme kurslarında 36,64 TL ders başı net ücret ödenir.

Gece, hafta sonu ve tatillerde yüksek lisans yapan öğretmen örgün/yaygın eğitim kurumlarında 19,24 TL, özel sınıf ve cezaevinde görevli öğretmenler 24,05 TL, destekleme ve yetiştirme kurslarında 38,47 TL ders başı ücret ödemesi yapılır.

Gece, hafta sonu ve tatillerde doktora yapan öğretmen örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevliyse 21,07 TL, özel sınıf ve cezaevlerinde görevliyse 26,34 TL, destekleme ve yetiştirme kurslarında görevliyse 42,14 TL ders başı ücret ödemesi alır.